Kratkotrajno pogoršanje vremena sa kišom i snegom u planinskim predelima očekuje se danas, dok već od sutra sledi stabilizacija uz suvo i relativno toplo vreme, ali i nastavak jednog od najsušnijih marta u istoriji merenja.

Da li će nas sunce i lepo vreme pratiti i narednih dana ili nas očekuje povratak zimskim jaknama za Kurir televiziju otkrio je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slobodan Sovilj.

- Nestabilni meteorološki uslovi pratiće nas i u nastavku marta. Današnje naoblačenje je kratkotrajno, uz kišu, a u planinskim predelima i sneg. Više padavina očekuje se u zapadnoj, severozapadnoj i južnoj Srbiji, dok će snežna granica biti na oko 800 do 900 metara nadmorske visine. Najintenzivnije padavine predviđene su za kasno popodne i večernje sate - rekao je Sovilj i dodao:

- Kada je reč o padavinama, današnje količine iznosiće između 5 i 10 litara po kvadratnom metru u zapadnim, južnim i severozapadnim delovima Srbije. U Beogradu se kasnije popodne i uveče očekuje tek slaba, mestimična kiša, koja u nekim delovima grada može i izostati. Nakon toga sledi ponovo suvo vreme - naveo je.

Meteorolog Slobodan Sovilj

Stabilizacija vremena uz umereniju toplinu

Dodao je da se u narednim danima očekuje uglavnom suvo vreme sa promenljivom oblačnošću i temperaturama nešto iznad proseka.

- U narednim danima preovladavaće uglavnom suvo vreme, uz smenu oblačnih i sunčanih intervala. Ipak, neće biti potpuno vedro kao tokom prve polovine marta. Dnevne temperature kretaće se između 12 i 16 stepeni, što je oko ili malo iznad proseka za ovo doba godine - objasnio je.

Prema rečima Sovilja, nakon prethodnih naglih promena temperatura koje su stvarale probleme osetljivim grupama, narednih dana očekuje se umereniji dnevni raspon koji će poboljšati biometeorološke uslove.

- Prethodnih dana izražena temperaturna kolebanja, sa jutarnjim temperaturama oko ili ispod nule i dnevnim maksimumima do 20 stepeni, uzrokovala su tegobe kod mnogih građana. Ove promene posebno su uticale na meteoropate, hronične bolesnike, decu i starije osobe. Dobra vest je da će u narednom periodu dnevni temperaturni raspon biti manji, sa maksimalnim vrednostima od oko 15 stepeni, što bi trebalo da doprinese poboljšanju biometeoroloških prilika - kaže Sovilj i dodaje:

- Prema dosadašnjim podacima, mart bi mogao biti jedan od najsušnijih meseci u istoriji merenja. Naime, jedina stanica sa dvocifrenom količinom padavina je Kopaonik, dok je u većini drugih mesta zabeležena minimalna količina - svega 0 do 2 litra po kvadratnom metru - zaključio je on.

Idućih sedam dana očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni.

