Slušaj vest

Letovanje u Crnoj Gori ovog leta koštaće od oko 150 evra po osobi u predsezoni, pa sve do 600 evra i više u samom jeku sezone i to za apartmanski smeštaj, dok će oni koji se odluče za hotele morati da izdvoje i do 1.000 evra po osobi. 

Predstojeća letnja turistička sezona već sada izaziva veliko interesovanje među građanima Srbije, a tradicionalno jedna od najtraženijih destinacija među našim turistima je crnogorsko primorje. Blizina, Jadran i raznovrsna ponuda smeštaja čine da se mnogi iz godine u godinu odlučuju upravo za odmor u komšiluku.

Prema aktuelnim podacima turističkih agencija, cene aranžmana variraju u zavisnosti od termina i tipa smeštaja. U predsezoni, koja obuhvata maj, jun i septembar, apartmanski aranžmani sa prevozom mogu se pronaći već od oko 150 do 300 evra po osobi za desetodnevni boravak. Međutim, kako sezona ulazi u svoj vrhunac tokom jula i avgusta, cene se gotovo udvostručuju, pa isti aranžmani dostižu između 300 i 600 evra.

Foto: Shutterstock

Cene na Bukingu

Što se tiče cene apartmana na Bukingu u predsedozi se kreću već od 2.300 dinara po noći, dok u hotelima smeštaj košta od 6.000 pa naviše s doručkom. Kako je Kurir istraživao, te cene se u jeku sezone oko 15. jula već udvostručuju te apartmani koštaju od 4.000 pa naviše.

Hoteli i preko 1.000 evra

Kada je reč o hotelskom smeštaju, cene su značajno više. Noćenje sa doručkom ili polupansion u sezoni kreće se od oko 65 do 130 evra po osobi dnevno, što za sedmodnevni odmor iznosi između 450 i 900 evra, dok kompletni aranžmani sa prevozom često prelaze i 1.000 evra.

U najpopularnijim destinacijama poput Budve, interesovanje je već sada veliko, naročito za povoljnije apartmane. Turisti koji planiraju letovanje sve češće rezervišu unapred kako bi iskoristili takozvane "frst minut" popuste, koji mogu doneti uštede i do 20 odsto.

Foto: Kurir/D. Š.

Mnogi turisti očekuju niže iznose, međutim, zaposleni u turizmu, podsećaju da su cene iz sezone u sezonu više zbog rasta inflacije, zarada zaposlenih u ugostiteljstvu, i hrane. 

Cene letovanja u Crnoj Gori

  • Predsezona i kraj sezone (maj, jun, septembar) - 150 - 300 evra po osobi za 10 dana, smeštaj i prevoz
  • Glavna sezona (jul i avgust) - 300-600 evra po osobi 10 dana, apartman i prevoz
  • Hotelski smeštaj - 65-130 evra po osobi 
  • Sedam noći u hotelu - 450-900 evra po osobi
  • Hotelski aranžmani sa prevozom - 600-1.000 evra
  • Autobuski prevoz (povratna karta) - oko 70 evra
  • Budva (hoteli sa tri i četiri zvezdice) - 700-1.000 evra po osobi
  • Luksuzni hoteli - 1.000 i više evra po osobi

*Iznosi su u evrima

