Vršnjačko nasilje nije problem koji se dešava nekom drugom - dešava se nažalost svima nama. Poslednji slučaj u nizu potresao je meštane Požarevca, samim tim i celu Srbiju nakon što su snimci fizičkog maltretiranja od strane njenih vršnjakinja isplivali u javnost.

Devojčicu su naočigled 15 drugara fizički napale dve devojčice, a njen vapaj za pomoć očigledno nisu čuli oni koji su ovo snimali i posmatrali kroz kamere mobilnih telefona.

Kako prepoznati nasilje pre nego što postane vest u crnoj hronici, za "Puls Srbije", govorile su Valentina Obradović, majka zlostavljane devojčice Nikoline i Nikolina.

- Nažalost, za incindent sam saznala odmah uveče kada se on dogodio, već tek sutradan. U subotu poslepodne, Nikolina je došla sa dve drugarice - decom iz komšiluka koja su mi rekla da Nikolina ima neki problem. Pitala sam je šta se desilo. Prvo je ćutala, a zatim sam je pitala da li ju je neko napao ili vređao. Nisam očekivala ovako nešto i pomislila sam da se možda deca potukla međusobno - rekla je Obradović.

Incident zabeležen snimkom, reagovale nadležne službe

Rekla je da je, nakon što je snimak otkrio napad, Nikolina odmah prijavila slučaj, i obavljena je medicinska provera i policijsko saslušanje, dok okolnosti incidenta još nisu potpuno jasne.

- Kada sam videla snimak, nisam mogla da ga gledam do kraja. Bio je dug oko 15 sekundi, a ja sam uspela da pogledam samo prvih sedam i po sekundi. Odmah smo krenule i otišle do policije. Policija nam je ukazala pomoć i uputila nas u Hitnu pomoć, a odatle u bolnicu gde su obavljeni svi pregledi. Nakon toga smo se vratile u policijsku stanicu, gde je Nikolina saslušana. Utvrđeno je da su je dve devojčice pretukle. Ne zna se tačno gde se incident dogodio - u školskom dvorištu ili u parku. Sve ukazuje na to da su devojčice namerno došle da sačekaju Nikolinu i izazovu incident - objasnila je.

Sve zbog jednog komentara

Nikolina tvrdi da je napadnuta jer je samo rekla da nije u redu udarati druge, iako nije bila u bliskom kontaktu sa napadačicama.

- Ne družim se sa njima i nisam imala nikakav kontakt pre incidenta. Jednu od devojčica sam poznavala samo iz priče, a drugu nisam poznavala uopšte. Sve se desilo zato što sam rekla da nije lepo što neko bije druge - nisam jedina koja je doživela batine od nje, bilo ih je još - kaže Nikolina.

- Samo sam izrazila svoje mišljenje da nije u redu udarati nekog, posebno slabijeg od sebe. Ona je tada odlučila da pokaže zašto je jača i da opravda svoje postupke, rekavši da ja ne treba da se mešam. Čitav slučaj posmatralo je oko 15 mojih drugara, a neki su snimali, dok nisu svi. Sutradan sam, sa majkom, otišla u policiju, a zatim i kod lekara. Pregledi su pokazali povrede, među kojima i povreda vilice, što mi i sada pravi problem. Dok su me tukle, nisam osećala bol, ali narednog dana bolovi su postali jači - rekla je ona.

BRUTALNI NAPAD U ŠKOLSKOM DVORIŠTU - NIKOLINA PRETUČENA ZBOG KOMENTARA! Ispovest jezivo pretučene devojčice za Kurir: "Rekla je da nije moje mesto da se mešam" Izvor: Kurir televizija

