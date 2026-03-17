Komandir u Okružnom zatvoru u Beogradu Marko Mitić, zajedno sa kolegama, po treći put kreće na humanitarno putovanje do Ostroga. U svojoj ispovesti za Kurir, otkrio je da ga je upravo pomaganje drugima motivisalo da krene na ovakav put.

U grupi su, pored njega, komandir Okružnog zatvora Đorđe Pakljanac, pripadnici Interventne jedinice 92 i jedan pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice. Među policajcima su Nikola Milovanović, Marko Dabižljević, Marko Lečić, Siniša Mitić, Vladica Mitić, Vladimir Jašić i Miloš Laković.

Foto: Spc

Tradicija

Ideja za humanitarna hodočašća rodila se pre dve godine, kada su komandiri iz Okružnog zatvora u Beogradu pešačili za Anastasiju Zafirović iz Surčina.

- Pomaganje drugima me je motivisalo da krenem na humanitarno putovanje do Ostroga. Ideja za ovakav tip humanitarnog putovanja pojavila se pre dve godine, kada smo se mi, komandiri iz Okružnog zatvora u Beogradu, organizovali. Tada smo pešačili za našu sugrađanku Anastasiju Zafirović iz Surčina, drugi put smo pešačili za Nemanju Dudića, tada nam se pridružio i pripadnik Interventne jedinice Vladica Mitić, a ovog puta nam se pridružilo više njih iz Interventne jedinice, komandiri Okružnog zatvora i jedan pripadnik Antiterorističke jedinice - započeo je Mitić.

Foto: Kurir

- Za Sofiju Laković i Feđu Alkovića saznali smo preko prijatelja jednog kolege. Pitao me je da li i ove godine idemo na hodočašće, rekao sam da idemo, jer je to postala i neka vrsta tradicije sada. Sofijini i Feđini roditelji su pitali da li bismo pešačili za njih, odgovor je odmah bio potvrdan - rekao je naš sagovornik ističući da je podrška roditelja, kolega i prijatelja bila od velikog značaja. Inače i otac male Sofije je izrazio želju da se pridruži u ovom putu.

Razna iskušenja

Humanitarno putovanje, kako kaže, nosi i fizičke izazove.

- S obzirom na to da sam već išao na ovakva humanitarna putovanja, mogu da kažem da se umor svakako javlja posle nekog vremena. Takva je podloga puta, asfalt je u pitanju, pa se i javljaju iskušenja tipa povreda, žuljeva, ali kada znamo zbog čega smo se uputili, to je sve onda zanemarljivo. Što se tiče deonice, prema Užicu kad se krene, to je blagi uspon od 17 kilometara, tako da ima težih deonica, ali navikao sam, s obzirom na to da ovo nije prvi put, a do Ostroga ima nekih 480 kilometara - opisuje naš sagovornik.

Tokom puta, članovi grupe nailazili su na podršku prolaznika, a motoristi su se zaustavljali da ih pozdrave i ohrabre.

Naš sagovornik ističe da su pripreme za ovo hodočašće trajale dva do tri meseca.

- Dva do tri meseca ranije smo se odlučili na ovo hodočašće. Našli smo se i odmah su počele pripreme. Izabrali smo mališane zbog kojih ovo činimo, obavestili roditelje, štampali smo majice... Takođe, bili smo kod patrijarha Porfirija, dao nam je blagoslov i par saveta - dodaje.

Dobra dela i nadalje

Mitić planira da nastavi sa ovakvim akcijama i u narednim godinama, svake godine birajući jedno dete za koje će se hodati i pomagati.

- Imam u planu da nastavim sa ovakvim akcijama, svake godine ćemo izabrati neko dete i hodaćemo za njega i tako činiti dobra dela - kaže Mitić.