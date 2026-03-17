Jače naoblačenje zahvatilo je Srbiju, a kiša pada na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije i širi se prema centralnom delu zemlje.

Na višim planinama jugozapadne i zapadne Srbije već pada i sneg.

Trenutne temperature kreću se od 8 stepeni u Podrinju do 15 stepeni u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Beogradu je 14 stepeni.

Foto: VREMERADAR.RS/SCREENSHOT

Foto: zoomEarth

Zlatibor meri 2, Sjenica 3, a Kopaonik -2 °C.

Do kraja dana kiša se očekuje u većem delu Srbije, a prema kraju dana i večeri biće obilnija u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije, gde bi palo 20 do 30 litara po kvadratnom metru.

Na planinama u ovim predelima palo bi od 10 do 20 cm snega, lokalno i više.

Snežna granica spustila bi se na 800–900 metara nadmorske visine.

Duvaće pojačan severozapadni vetar, koji bi na planinama stvarao i nanose.

Foto: Meteociel

Foto: Meteociel

S obzirom na to da je sneg mokar i veoma težak, moguće su poteškoće, a veliki oprez savetuje se i u saobraćaju i da se bez preke potrebe ne kreće na put.

