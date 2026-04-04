Ne postoji jednostavan način da se kaže koja je bolest „najokrutnija“, ali demencija svakako spada među najteže. Ona oduzima pamćenje i kognitivne sposobnosti i menja osobu do te mere da je porodica ponekad više ne prepoznaje. Prema podacima Alzheimer’s Disease International, 2020. godine oko 55 miliona ljudi širom sveta živelo je sa demencijom, a očekuje se da će se taj broj skoro udvostručavati svakih 20 godina – na 78 miliona do 2030. i čak 139 miliona do 2050. godine. Procene govore da se novi slučaj javlja na svake 3,2 sekunde.

Nažalost, ni 2026. godine ne postoji lek za demenciju, iako je postignut značajan napredak u njenom lečenju. Ključ napretka leži u boljem razumevanju načina na koji se bolest razvija i manifestuje u organizmu.

Poremećaj sna kao moguće upozorenje

Nedavna studija bolnice Seoul National University Bundang Hospital ukazala je na to da takozvani izolovani REM poremećaj ponašanja u snu (iRBD) može biti rani pokazatelj razvoja demencije kasnije u životu. Ovo stanje, iako retko, podrazumeva da osoba tokom REM faze sna „glumi“ svoje snove – može naglo da se uspravi, udara, šutira ili viče, iako je zapravo u dubokom snu.

Naučnici su analizirali 318 neuropsiholoških procena kod 162 pacijenta sa ovim poremećajem i utvrdili da vremenom dolazi do pada kognitivnih funkcija. Prosečna starost pri dijagnozi bila je 65,6 godina, a praćenje je trajalo oko 7,7 godina. Uočen je značajan pad pažnje, radne memorije i opšte memorije. Takođe su primećene razlike između polova – kod muškaraca je pad bio izraženiji, dok je kod žena bio ograničeniji.

Dodatno, iRBD je povezan i sa drugim ozbiljnim bolestima: više od polovine slučajeva kasnije je dovelo do Parkinsonove bolesti, dok su neki razvili demenciju sa Lewyjevim telima ili atrofiju više sistema.

Ako spavate sa partnerom, jedan od načina da primetite problem jeste da ga pitate kako ste se ponašali tokom noći. Znaci poput neobjašnjivih povreda, padanja iz kreveta ili veoma živopisnih snova mogu biti razlog da se obratite lekaru i uradite analizu sna. Važno je napomenuti da povezanost ne znači nužno uzrok, ali rano prepoznavanje može pomoći u pripremi za budućnost.

Kurir.rs/LittleThings

Ne propustiteVestiSedam navika koje mogu prepoloviti rizik od demencije: Faktori načina života koji prave razliku
ilustracija mozga i alchajmerove bolesti
ZdravljeDve navike smanjuju rizik od demencije za 40 odsto: Šta možete da uradite već danas?
žena u žutom džemperu pije čaj i čita/crtež glave sa mozgom u vidu jesenjeg lišća koje opada
VestiGen koji je dugo bio u senci utiče na gotovo sav rizik od Alchajmera: Novo otkriće menja sliku bolesti
crtež mozga u glavi sa lancem DNK pored
VestiRevolucija u dijagnostici: Test krvi otkriva Alchajmerovu bolest iz uboda prsta
test krvi alchajmerova bolest
Prevencija kao gara…Zašto muški mozak brže stari? Istraživanje otkriva paradoks Alchajmerove bolesti
stručnjaci gledaju snimak mozga

alchajmer Izvor: Kurir televizija