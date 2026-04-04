Ne postoji jednostavan način da se kaže koja je bolest „najokrutnija“, ali demencija svakako spada među najteže. Ona oduzima pamćenje i kognitivne sposobnosti i menja osobu do te mere da je porodica ponekad više ne prepoznaje. Prema podacima Alzheimer’s Disease International, 2020. godine oko 55 miliona ljudi širom sveta živelo je sa demencijom, a očekuje se da će se taj broj skoro udvostručavati svakih 20 godina – na 78 miliona do 2030. i čak 139 miliona do 2050. godine. Procene govore da se novi slučaj javlja na svake 3,2 sekunde.

Nažalost, ni 2026. godine ne postoji lek za demenciju, iako je postignut značajan napredak u njenom lečenju. Ključ napretka leži u boljem razumevanju načina na koji se bolest razvija i manifestuje u organizmu.

Poremećaj sna kao moguće upozorenje Nedavna studija bolnice Seoul National University Bundang Hospital ukazala je na to da takozvani izolovani REM poremećaj ponašanja u snu (iRBD) može biti rani pokazatelj razvoja demencije kasnije u životu. Ovo stanje, iako retko, podrazumeva da osoba tokom REM faze sna „glumi" svoje snove – može naglo da se uspravi, udara, šutira ili viče, iako je zapravo u dubokom snu.

Naučnici su analizirali 318 neuropsiholoških procena kod 162 pacijenta sa ovim poremećajem i utvrdili da vremenom dolazi do pada kognitivnih funkcija. Prosečna starost pri dijagnozi bila je 65,6 godina, a praćenje je trajalo oko 7,7 godina. Uočen je značajan pad pažnje, radne memorije i opšte memorije. Takođe su primećene razlike između polova – kod muškaraca je pad bio izraženiji, dok je kod žena bio ograničeniji.

Dodatno, iRBD je povezan i sa drugim ozbiljnim bolestima: više od polovine slučajeva kasnije je dovelo do Parkinsonove bolesti, dok su neki razvili demenciju sa Lewyjevim telima ili atrofiju više sistema.

Ako spavate sa partnerom, jedan od načina da primetite problem jeste da ga pitate kako ste se ponašali tokom noći. Znaci poput neobjašnjivih povreda, padanja iz kreveta ili veoma živopisnih snova mogu biti razlog da se obratite lekaru i uradite analizu sna. Važno je napomenuti da povezanost ne znači nužno uzrok, ali rano prepoznavanje može pomoći u pripremi za budućnost.