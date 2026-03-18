Naizgled bezazlen čin, poput čupanja cveća iz gradskih žardinjera, u Nišu može rezultirati ozbiljnim novčanim kaznama, pa čak i krivičnom prijavom u težim slučajevima. Upravo na jedan takav incident ukazala je čitateljka Kurira koja se obratila redakciji, upozoravajući na sve učestalije uništavanje javnog prostora.

Dostavila nam je i video-snimak, na kome se navodno vidi krađa.

- Želim da ukažem na problem koji, nažalost, postaje sve učestaliji i ozbiljniji, neodgovorno i bahato uništavanje javnog prostora. Danas je ispred upravne zgrade JKP "Tržnica“ jedna žena, bez imalo ustručavanja navodno iščupala cveće iz žardinjera. Cveće koje je posađeno da oplemeni prostor, da doprinese lepšem izgledu grada i da svima nama pruži prijatnije okruženje - navodi Nišlijka i dodaje:

- Ovakvi postupci nisu samo sitan incident. Dok se divimo uređenim gradovima u inostranstvu, fotografišemo njihove trgove i ulice i govorimo kako je tamo sve drugačije, istovremeno u sopstvenom gradu uništavamo ono što imamo. Ovo nije pitanje jednog cveta. Ovo je pitanje odnosa prema zajednici i prema gradu u kojem živimo. Smatram da je krajnje vreme da se o ovakvim pojavama govori javno i glasno, kako bi se podigla svest građana i sprečilo dalje uništavanje onoga što pripada svima nama.

Krađa cveća u Nišu Foto: Privatna arhiva

Debele kazne

Inače, prema važećim propisima o komunalnom redu, uništavanje ili oštećenje javnog zelenila, u šta spada i čupanje ukrasnog cveća iz žardinjera tretira se kao komunalni prekršaj. Za ovakvo ponašanje predviđene su novčane kazne za fizička lica koje se kreću od oko 5.000 do čak 120.000 dinara, u zavisnosti od težine prekršaja i procenjene štete.

U praksi, građani koji budu zatečeni u oštećenju zelenila najčešće plaćaju kazne od nekoliko desetina hiljada dinara, ali iznos može biti i znatno viši ukoliko je pričinjena veća materijalna šteta ili je reč o ponovljenom prekršaju.

U slučajevima kada se utvrdi da je uništavanje bilo namerno i većeg obima, delo može biti kvalifikovano i kao krivično, što podrazumeva pokretanje postupka za oštećenje tuđe stvari.