Mladoženja je doživeo pravi šok kada je video s kime se njegova majka pojavila na njegovoj svadbi. I majci i svom ocu, koji su razvedeni, rekao da je da dođu sa svojim novim partnerima, ali je ona umesto supruga, odabrala drugačiju pratnju.

Svoju muku otkrio je na Redditu pa je napisao da je pre tri godine upoznao suprugu Džun (to nije njeno pravo ime), ali se njegov ljubavni odabir nije svideo njegovoj majci.

Majka je imala svoju miljenicu, sinovljevu bivšu devojku i nesuđenu snaju Margo. I baš nju je povela na svadbu.

Mladoženja iz ove priče i njegova bivša devojka bili su u vezi pet godina, a onda su mu prijatelji i sestra skrenuli pažnju na to koliko je ona kontrolna i manipulativna. Kada je majci rekao da se ženi Džun, ona je bila smirena. Pretpostavio se da se slaže sa tom njegovom odlukom da bi na dan svog venčanja otkrio istinu.

- Nakon ceremonije, Džun i ja smo otišli da se fotografišemo, a zatim smo se pridružili gostima koje smo pozvali na venčanje koje je bilo prilično veliko. Kad smo stigli, moja sestra i najbolja prijateljica moje supruge dotrčale su do nas u panici. Pre nego što su išta rekle, primeetio sam da je moja mama bila za stolom sa mojim tatom, tatinom ženom i mojom bivšom devojkom - napisao je.

Mladenci na crkvenom venčanju Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Zamolio je majku i Margo da odu sa svadbe. Ispratili su ih mladoženjini prijatelji, a njegova mama je pre odlaska Margo proglasila mladoženjinom "srodnom dušom" i optužila njegovu ženu da "staje na put pravoj ljubavi".

Porodica se naljutila na njega jer je rođenu majku izbacio sa svoje svadbe. A ona nije imala šansu da bude na tom važnom događaju sina jedinca, piše Mirror.

- Pokušala je da pokvari vaš poseban dan i imali ste pravo da tražite od nje da ode. Svaka čast Džun što te je podržala tako da su stvari ostale mirne pa ste i dalje mogli da uživate u svom danu. Pitam se kako bi se svi ti 'rođaci' osećali da je tvoja mama to učinila njima?", "Nije Margo ta koja je pokazala nepoštovanje i prekršila tvoje poverenje, iako je pitanje zašto bi izgledala kao gubitnica i otišla. Tvoja mama je postupila sa prezirom prema tebi i tvojoj supruzi i apsolutno je trebala da budeizbačena. Dela imaju posledice, ovo su bile one koje je ona snosila - potpuno je to zaslužila".