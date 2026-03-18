- prijem 195 zdravstvenih radnika - lekara, medicinskih sestara i tehničara, kao i bolničkog osoblja

- prijem je na Vojnomedicinsku akademiju, u Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojne bolnice Novi Sad i Niš

- konkurs traje do 31. marta

- pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije, zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i sa odgovarajućom stručnom spremom

- u procesu selekcije vrednuje se prosek ocena, obavlja se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera

- kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto

- šestomesečni probni rad obavezan je za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu

- prijave sa podnose neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Ulica Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom "za javni konkurs - za radno mesto pod rednim brojem ___".

- detaljne informacije na www.mod.gov.rs

