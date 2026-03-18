Tim koji služi otadžbini zove vas: Konkurs Ministarstva odbrane za prijem 195 zdravstvenih radnika u Beogradu, Nišu i Novom Sadu
Oni su mladi i uspešni. S ponosom nose i belu uniformu i uniformu pripadnika Vojske Srbije, te ističu da u najboljem spoju služe otadžbini. Zato pozivaju kolege da se prijave na konkurs Ministarstva odbrane za prijem 195 zdravstvenih radnika u vojnozdravstvene ustanove u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) dočekuje nas mlada doktorka kapetan Stanislava Petrović. Ova Leskovčanka za mesec dana biće i zvanično lekar specijalista na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju VMA.
- Još od 2011, kad sam upisala treću klasu Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, ovde sam. Ovo je sigurnost koja nas vodi ka cilju, jer na VMA dobijamo motivaciju, stičemo disciplinu. Ali i inspiraciju u svim ljudima sa kojima radimo - kaže za kurir dr Petrović i ističe:
- Uz to, jedina smo zdravstvena ustanova u Srbiji koja ima sve specijalnosti u jednoj zgradi. Zato možete naći i kolege drugih specijalnosti koje vas motivišu da istražujete nešto novo i usavršavate se u novim stvarima. Uvek ima mesta za napredovanje u struci. S druge strane, i rad sa oficirima, podoficirima i vojnicima predstavlja izazov i inspiraciju.
Još dok je u Ćupriji bio u srednjoj medicinskoj školi, Jagodinac Dušan Đorđević izabrao je da svoj profesionalni put počne na VMA, konkurišući za stipendiju Ministarstva odbrane, koju je i dobio. Bezmalo osam meseci ovaj medicinski tehničar je u Centru za hitnu pomoć VMA.
- prijem 195 zdravstvenih radnika - lekara, medicinskih sestara i tehničara, kao i bolničkog osoblja
- prijem je na Vojnomedicinsku akademiju, u Centar vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojne bolnice Novi Sad i Niš
- konkurs traje do 31. marta
- pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Republike Srbije, zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i sa odgovarajućom stručnom spremom
- u procesu selekcije vrednuje se prosek ocena, obavlja se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera
- kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose posebnu prijavu za svako mesto
- šestomesečni probni rad obavezan je za kandidate koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu
- prijave sa podnose neposredno radnim danima od 8 do 14 časova ili preporučenom poštom na adresu: Uprava za vojno zdravstvo, Ulica Crnotravska broj 17, Beograd, sa naznakom "za javni konkurs - za radno mesto pod rednim brojem ___".
- detaljne informacije na www.mod.gov.rs
- Već za ovih nekoliko meseci pokazalo se da sam bio u pravu kada sam odlučio da moj prvi posao bude upravo u VMA. Svi utisci su mi dobri, kolektiv je odličan, a iskusne kolege željne su da mi prenesu svoje znanje. I lekari su spremni da mi detaljnije pojasne sve što ih zamolim, i procedure, i svaku bolest ili stanje pacijenata - ističe Đorđević.
Štaviše, navodi i da mu je rad na VMA perfektan posao:
- Drago mi je što koristimo obe uniforme, i bele i vojne. Odmalena sam voleo vojsku, ali sam malo kasnije shvatio da volim i medicinu i na Vojnomedicinskoj akademiji našao sam savršen spoj.
Mladi medicinski tehničar podseća i da je konkurs za posao u vojnozdravstvenim ustanovama otvoren do kraja marta:
- Predložio bih svima koji žele da se bave medicinom i da se oprobaju u vojnoj ustanovi da konkurišu. A to ne mora da bude samo VMA, već može i neka druga, jer je konkurs otvoren i za druge vojne ustanove u Srbiji. Dobijanjem posla ušli bi u tim koji služi otadžbini kroz brigu o zdravlju pripadnika Vojske Srbije i svih građana!