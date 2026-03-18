Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan sećanja na Svetog mučenika Konona Isavrijskog, svetitelja iz 2. veka koji je zbog svoje vere i istrajnosti strašno stradao.

Sveti mučenik Konon Isavrijski, kako hrišćani veruju, poučen bi u veri Hristovoj i kršten u ime Presvete i Životvorne Trojice od samoga Arhangela Mihaila i do same smrti nevidljivo ga je pratio ovaj anđeo Božji.

Priča kaže da je čitavog života Konon bio privučen ne ovozemaljskim blagom već duhovnim i nebeskim. Kad su ga roditelji silom oženili, on prvo veče uze sveću i stavi je pod sud, pa upita svoju nevestu: “Šta je bolje, svetlost ili tama?”

Tada joj on poče govoriti o veri Hristovoj, i o duhovnom životu kao boljem i lepšem od telesnog te prema predanju tako uspe da i nju, a potom i svoje roditelje privede u veru Hristovu.

I tako je Konon nastavio da živi sa svojom nevestom, ali kao sa sestrom. Nakon što su mu preminuli roditelji, a ubrzo i supruga, potpuno se povukao iz svetovnog života i posvetio molitvi i postu.

Još za života se pročuo kao sveti čovek kome su mnogi dolazili po savet i utehu, a zabeležen je i kao veliki borac za širenje hrišćanstva. Crkvene knjige kažu i da je činio mnoga čuda - pri jednom gonjenju bi uhvaćen i mučen, i sav izboden noževima. Njegovom krvlju mazahu se bolesnici i odmah isceljivahu.

Sveti mučenik Konon Isavrijski umro je u II veku u svom rodnom gradu. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 5. marta po crkvenom, a 18. marta po gregorijanskom kalendaru.

I kao što je Arhangel Mihailo bdio nad Svetim Kononom čitavog života, stari kažu da ovaj svetitelj pazi i čuva vernike. Poput anđela čuvara, on dolazi i vodi kroz život ljude koji mu se mlitvom obrate za pomoć.

"Mučenik Tvoj Gospode, Konon, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše".