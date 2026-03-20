Dijana Stevanović je 18 godina bila deo sveta luksuza, putovala sa svetskim liderima i radila u najsigurnijim rezidencijama, a sve je počelo jednim šišanjem u Libiji. Rođena je u Bijeljini, zavolela friziranje i šminkanje, a onda kao u nekom filmu postala deo ličnog obezbeđenja libijskog vladara Muamera Gadafija.

- Moja mama je medicinska radnica, a ja nikada nisam planirala ovakav posao. Oduvek sam bila kreativna i želela da budem frizerka. Profesionalno sam se usavršavala i završila Akademiju u Londonu kao šminkerka - rekla je Dijana za portal InfoBijeljina.

Namera joj je bila da gradi karijeru u frizerskom i šminkerskom svetu, pa je otišla u Libiju. Sudbina je htela da jedan običan dan u njenom studiju postane prekretnica - tada joj je došla klijentkinja koja je radila u rezidenciji porodice Gadafi, što je na kraju Dijanu uputilo ka potpuno drugačijem životnom putu.

Sve je počelo kada je gospođa Safija Farkaš Gadafi, oduševljena novim stajlingom, insistirala da upozna kreativnu stilistkinju.

- Gospođa Farkaš je preko svojih ljudi insistirala da se upoznamo. Tada mi nije rečeno ko me zapravo zove, nego samo da je u pitanju VIP osoba, pa sam bila skeptična i obazriva. Nakon nekoliko insistiranja, kada su mi konačno rekli o kome se radi, pristala sam. Vrlo brzo sam se našla u rezidenciji gde sam ulepšavala frizuru prvoj dami Libije. Pored mog profesionalnog rada, gospođa Farkaš je bila oduševljena i mojim znanjem arapskog jezika - prisetila se Dijana.

Dijana je arapski naučila tokom boravka u Libiji, gde je živela sa majkom, medicinskom radnicom koja je 1988. godine otišla u tu zemlju.

- Kada je kod nas počeo rat, sestra i ja smo pošle kod mame i ostale tamo oko četiri godine. Pohađale smo školu i tako sam naučila arapski. Osim njega, tečno govorim i ruski i engleski jezik - dodala je.

Prvi susret sa Moamerom Gadafijem bio je poseban.

- Kada sam ga prvi put videla, ruke su mi se toliko tresle da nisam mogla da ga ošišam. Svaki drugi dan sam odlazila u predsedničku rezidenciju gde je živela porodica Gadafi. Ubrzo sam počela da se bavim ne samo frizurom gospođe Farkaš, već i njenim ćerkama Ajšom i Hanom, ali i samim liderom Libije - kaže Dijana.

Prvi trenutak šišanja bio je ispunjen tremom.

- Madam Farkaš me je pitala da li šišam i muškarce. Potvrdila sam i očekivala jednog od njihovih sinova, ali u prostoriju je ušao Gadafi u pratnji ženskog obezbeđenja. Ruke su mi se toliko tresle da nisam mogla da počnem. On je kroz osmeh čestitao na smelosti kada sam mu rekla da je bolje da malo sednem i dođem sebi nego da mu odsečem uvo i završim u zatvoru. Zajedno smo kratko razgovarali - istakla je ona.

Pričali su o bivšoj Jugoslaviji - Gadafi je bio veliki poštovalac Tita, a u rezidenciji je bio zaposlen veliki broj ljudi iz SFRJ, uključujući kuvara, domaćice, šofere, bebisiterke i zdravstvene radnike.

Nabavljala luksuznu kozmetiku za Gadafije

Istakla je da je, nakon što je prvi put ošišala Muamera Gadafija, ubrzo postala zvanični frizer rezidencije, a uz tu funkciju dolazile su i brojne povlastice.

- Svaki zaposleni prolazi detaljne provere koje znaju da traju i po godinu dana. Nakon godinu dana rada, dobila sam zadatak da nabavljam i uvozim sve higijenske i kozmetičke preparate za porodicu Gadafi.

Po njihovoj želji najviše sam sarađivala sa brendovima poput La Prairie, Shiseido i Dior. Svi preparati morali su da prođu laboratorijske kontrole pre nego što dobiju zvanične deklaracije i pečat rezidencije. Taj posao nosio je veliku odgovornost. Kada radite u rezidenciji, pored osnovnog posla, često dobijate i dodatne zadatke, a oni se konstantno proširuju - otkrila je Dijana.

Studije u Londonu

Otkrila je da joj je ubrzo ponuđeno i usavršavanje na prestižnoj londonskoj akademiji "London School of Beauty & Make-up", što je rado prihvatila.

- Pohađala sam odličnu akademiju u Londonu, a svi troškovi školovanja i boravka bili su pokriveni. To je za mene bilo neverovatno profesionalno iskustvo, i izuzetno sam zahvalna porodici Gadafi na toj prilici - rekla je Dijana.

Po povratku u Libiju, dočekalo ju je iznenađenje - pripremalo se otvaranje centra za ulepšavanje čiji će vlasnik biti upravo ona. Centar je namenjen VIP klijenteli, pripadnicima diplomatskog kora i delegacijama koje dolaze u posetu Gadafiju i njegovoj porodici.

Lično u pratnji Gadafija širom sveta

Kako su njene obaveze rasle, u rezidenciju su dolazili i drugi frizeri, pa čak i iz Srbije, ali za sve važne događaje Dijana je ostajala ključna.

- Zahvaljujući mom poslu za porodicu Gadafi, putovala sam po Aziji, Africi i Evropi. Bila sam lično uz Gadafija 11 godina, skoro na svakom njegovom poslovnom putu, koji su trajali od tri pa do 15-20 dana. Tokom tih godina imala sam privilegiju da upoznam mnoge svetske moćnike - od Berluskonija, Žaka Širaka, Tonija Blera i njegove supruge, pa do brojnih drugih zvaničnika - prisetila se Dijana.

Gadafi želeo da joj bude lično obezbeđenje

Njen profesionalni život doživeo je potpuni preokret kada joj je lično Gadafi predložio da postane deo tima za obezbeđenje.

- Vratili smo se sa putovanja koje je trajalo oko 12 dana, i u pola jedan noću dobila sam poziv da se javim šefu. Mislila sam da se nešto loše desilo. Kada sam stigla u kancelariju, Gadafi mi je rekao: "Treba da budu nove obuke za obezbeđenje, voleo bih da ti, uz posao frizera, pređeš u obezbeđenje." Bila sam u šoku - kaže ona.

Obuke su počele već sutradan, a kada ga je pitala koliko ima vremena da odluči, rekao je "odmah." Dijana je pristala i od tada je imala i druge, značajno zahtevnije zadatke - u Libiji je provela ukupno 18 godina, često reagujući u kritičnim situacijama.

Evakuacija iz Libije i novi početak u Bijeljini

Kada je izbio rat u Libiji, Dijana je jedva uspela da se evakuiše sa porodicom.

- Na ulazu u avion srela sam jednog od mojih kolega iz rezidencije. Pošto je striktno bilo naređeno da iz zemlje mogu da izađu samo majka, dete i suprug, on je u poslednjem trenutku okrenuo glavu kako bih i ja mogla da uđem. Bio je to 27. februar 2011. godine. Sleteli smo u Sarajevo i vratili se u Bijeljinu bez ičega, ali živi i zdravi - rekla je Dijana.

Povratak i nove poslovne prilike

Godinu dana nakon povratka iz Libije dobila je ponudu iz Katara da postane menadžerka poznatog velnes lanca.

- Nisam imala volje da krećem ispočetka i odlučila sam da ostanem ovde sa porodicom i pokrenem sopstveni posao. U tome sam i uspela. I dalje imam prilike da putujem i radim u inostranstvu, ali svim srcem želim da budem ovde sa svojom porodicom i narodom. Kod kuće je najlepše - istakla je.

Friziranje ćerke emira Katara

Poseban momenat u njenoj karijeri desio se dve godine nakon povratka, kada ju je emir Katara, šeik Hamad, i njegova supruga Moze bint Naser pozvali da se pobrine o frizuri njihove ćerke za veridbu.

- Pripreme u kojima sam učestvovala trajale su sedam dana. Oni ne dozvoljavaju fotografisanje, ali sam ih zamolila da bar deo ambijenta slikam. Takođe, u Maleziji sam radila jednu svadbu preko preporuke prijatelja - bio je to moj prvi dodir sa azijskim svadbenim običajima, sedam dana sam provela u Kuala Lumpuru - prisetila se Dijana.

