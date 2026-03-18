U Centru za obuku pasa u Nišu realizuje se osposobljavanje vodiča pasa i dresura i redresura službenih pasa različite namene koji će službovati u jedinicama Vojske Srbije.

Osposobljavanje obuhvata osnovnu i specijalističku dresuru i pripremu vodiča i pasa za izvršavanje zadataka, u skladu sa afinitetima i sposobnostima pasa. Trenutno se u Centru realizuje obuka za angažovanje na zaštiti i obezbeđenju objekata i pokretnih sredstava Vojske Srbije, kao i redresura za pretragu terena i pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava.

Foto: Ministarstvo odbrane

Uvežbavaju se napad, odbrana, savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka, izvršenje kontradiverzionih pregleda, upadi u objekte i motorna vozila i neutralisanje protivnika, za šta su službeni psi, zahvaljujući izuzetno razvijenim čulima i brzini reakcije, nezamenjivi pratioci pripadnicima Vojske Srbije.