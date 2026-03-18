U Centru za obuku pasa u Nišu realizuje se osposobljavanje vodiča pasa i dresura i redresura službenih pasa različite namene koji će službovati u jedinicama Vojske Srbije.

Osposobljavanje obuhvata osnovnu i specijalističku dresuru i pripremu vodiča i pasa za izvršavanje zadataka, u skladu sa afinitetima i sposobnostima pasa. Trenutno se u Centru realizuje obuka za angažovanje na zaštiti i obezbeđenju objekata i pokretnih sredstava Vojske Srbije, kao i redresura za pretragu terena i pronalaženje minsko-eksplozivnih sredstava.

Foto: Ministarstvo odbrane

Uvežbavaju se napad, odbrana, savlađivanje prirodnih i veštačkih prepreka, izvršenje kontradiverzionih pregleda, upadi u objekte i motorna vozila i neutralisanje protivnika, za šta su službeni psi, zahvaljujući izuzetno razvijenim čulima i brzini reakcije, nezamenjivi pratioci pripadnicima Vojske Srbije.

Centar za obuku pasa je jedinica Komande za obuku namenjena za dresuru, zdravstveno zbrinjavanje, uzgoj i reprodukciju službenih pasa, kao i za obuku i stručno usavršavanje kadra veterinarske službe. O kvalitetu obuke i visokom genetskom potencijalu pasa koji se uzgajaju i obučavaju u ovom Centru svedoče i brojna priznanja i izuzetni rezultati na međunarodnim i domaćim kinološkim manifestacijama.

Ne propustiteDruštvoOVAKO GRUVA NA POLIGONU RUJNIK KOD NIŠA: Kako izgleda taktička obuka tenkista Vojske Srbije! Nišandžija Mihajilo objasnio zašto je tu: Volim Vojsku i Srbiju
DruštvoSastanak načelnika Generalštaba sa komandantom Kfora: Na sastanku je bilo reči o bezbednosnoj situaciji na KiM
DruštvoTaktička obuka tenkista Vojske Srbije: Realizacija uvežbavanja na poligonu "Rujnik" kod Niša (FOTO)
DruštvoRadari Vojske Srbije visokih performansi u sistemu PVO: Realizacija obuke na savremenim radarsko-računarskim sredstvima i sistemima automatizacije (FOTO)
