Slušaj vest

Ministar bez portfelja zadužen da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević posetio je danas porodicu Tanasković iz Guče koja se vratila iz Rusije u Srbiju, kao i porodicu Kovačević iz Goračice, nadomak Guče, koja je nakon Abu Dabija, Austrije i Norveške život nastavila u svojoj matici.

Budućnost manjih mesta u Srbiji zavisi od hrabrih odluka naših sunarodnika da nastave život u tim sredinama, rekao je ministar Milićević i dodao da povratak porodice Tanasković, kao i pokretanje proizvodnje suhomesnatih proizvoda, daje budućnost manjim mestima i njihov primer uliva nadu onima koji još uvek odlučuju da se trajno vrate.

Srđan se u zapadnu Srbiju vratio sa suprugom Ruskinjom i počeo da se bavi stočarstvom, rekao je ministar Milićević i dodao da su oni lep primer kako zajedničkim snagama, uz posvećen rad, opstaju i razvijaju porodice u manjim sredinama.

Aktivnosti rada Kabineta su usmerene na povratak naših sunarodnika u maticu, rekao je ministar Milićević i dodao da je Srbija završila proces raseljavanja i da je sada u fazi povratka.

Ministar Milićević o povratku porodica u Srbiju

Ministar Đorđe Milićević je istakao da je Srbija mesto sigurnih investicija i dodao da porodica Tanasković vredno radi na proširenju proizvodnje, dok će država, kao i do sada, aktivno da učestvuje u pružanju pomoći porodičnim firmama i razvoju preduzetništva.

Domaćinstvo Kovačević u Goračici, nadomak Guče, se bavi ovčarstvom. Petar je živeo u Abu Dabiju, Austriji i nakon četiri godine života i rada u Norveškoj odlučio je da se vrati u svoju maticu. Njegova velika podrška je i supruga koja je poreklom iz Litvanije.

Naša zemlja je sigurno mesto za povratak, rekao je ministar Milićević i dodao da je porodica Kovačević dobar primer kako se planira i organizuje život u Srbiji nakon povratka.

Jedino stalnim razgovorom i kontaktom možemo da znamo kako da u budućnosti rešavamo otvorena pitanja s kojima se suočavaju naši povratnici, rekao je ministar Milićević i dodao da Kabinet radi na dodatnom jačanju i povezivanju i sa lokalnim samoupravama kako bi se zajedničkim trudom i radom postigli željeni rezultati.