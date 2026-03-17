Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović posetila je danas gradsku opštinu Sevojno, gde je razgovarala sa predsednicom opštine Mirjanom Đurić o aktuelnim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave i unapređenje uslova rada zaposlenih.

Tokom sastanka, ministarka je istakla spremnost da pruži punu podršku u rešavanju pitanja položaja zaposlenih u ovoj opštini, naglasivši da je unapređenje uslova rada u lokalnim administracijama jedan od prioriteta resornog ministarstva.

Poseban akcenat stavljen je na projekat izgradnje dečjeg igrališta u okviru vrtića "Maslačak".

Ministarka je izrazila spremnost da Ministarstvo, kroz aktuelni javni poziv, finansijski podrži realizaciju ovog projekta.

Izgradnja ovog igrališta ima izuzetan značaj za najmlađe stanovnike Sevojna, jer će im obezbediti bezbedan i uređen prostor za igru.

Ministarka Snežana Paunović u Sevojnu Foto: Zorana Jevtić

Ulaganje u ovakve sadržaje predstavlja direktno ulaganje u kvalitet detinjstva, ali i u budućnost čitave zajednice, imajući u vidu da vrtići nisu samo mesta boravka dece, već i ključni stubovi ranog razvoja i obrazovanja.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastaviće da pruža podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana, sa posebnim fokusom na najmlađe.

Tokom posete Sevojnu, ministarka je obišla i porodicu Rajković, raseljenu iz Peći, sa kojom je razgovarala o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavaju, kao i o mogućnostima dodatne podrške u cilju poboljšanja njihovih životnih uslova.