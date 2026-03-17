Put ka Grčkoj, omiljenoj destinaciji srpskih turista, već sada pokazuje prve znake onoga što bi moglo da se dogodi tokom letnje sezone. Prema informacijama koje je objavila popularna Instagram stranica "Put do Grčke", na graničnom prelazu Evzoni trenutno su gužve srednjeg intenziteta, a razlog za nešto sporiji protok vozila je novi evropski sistem kontrole putnika.

Naime, putnici koji ulaze u Grčku sada prolaze kroz novi digitalni sistem kontrole granice - Entry/Exit System (EES), koji beleži podatke o svakom ulasku i izlasku iz Evropske unije. Zbog dodatnih procedura, zadržavanje na granici može biti duže nego ranijih godina, pa se putnicima savetuje da na put krenu uz malo više strpljenja.

Ukoliko planirate putovanje ka Grčkoj, posebno tokom sezone, treba računati na moguće duže čekanje na graničnim prelazima, naročito u danima kada je najveća smena turista.

Novi sistem kontrole na granici

Evropska unija je 12. oktobra 2025. godine pokrenula sistem Entry/Exit System (EES), dok je dodatni digitalni sistem European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) planiran za poslednji kvartal 2026. godine. Tačan datum početka primene ETIAS-a biće potvrđen tokom ove godine.

Cilj ovih sistema je modernizacija i digitalizacija graničnih kontrola u Evropskoj uniji, ali će oni doneti i određene promene za putnike koji dolaze iz zemalja van EU, uključujući Srbiju.

Posebno je važno da će od 10. aprila 2026. godine EES biti u punoj primeni na spoljnim granicama EU. U Grčkoj su najavili da će tokom letnje turističke sezone biti otvoren maksimalan broj rampi kako bi se ublažile gužve na prelazima.

Kolika čekanja se očekuju tokom leta

Prema procenama, tokom leta 2026. godine na granicama se očekuju znatno veće gužve, posebno:

tokom vikenda,

u julu i avgustu,

u periodima smena turista.

Najveći talasi putnika tradicionalno se beleže petkom popodne, subotom ujutru, kao i u danima kada veliki broj turista kreće ili se vraća sa letovanja. Zbog novih procedura, čekanja bi u pojedinim momentima mogla da traju i po nekoliko sati.

Prve nedelje nakon potpune primene sistema mogle bi biti posebno izazovne, jer će se novi način kontrole tek uvoditi u rutinu. Slična situacija zabeležena je i tokom zimskih praznika, kada su putnici prvi put osetili kako funkcionišu nove provere na granici.

Kako funkcioniše registracija u EES sistemu

Za razliku od sistema European Travel Information and Authorisation System (ETIAS), putnici ne moraju unapred da se prijavljuju za EES. Registracija se obavlja direktno na granici.

Prilikom ulaska u Evropsku uniju biće zabeleženi sledeći podaci:

podaci iz pasoša,

fotografija lica,

otisci prstiju,

datum i mesto ulaska i izlaska iz EU.

Evropske zemlje ovaj sistem uvode postepeno na spoljnim granicama, a potpuna primena očekuje se do 10. aprila 2026. godine.

Sve više digitalnih granica u Evropi

Planovi Evropske unije za naredni period pokazuju da će digitalni sistemi kontrole granica postati standard. Sistem Entry/Exit System (EES) biće centralni deo nove mreže koja povezuje biometrijske podatke i evidenciju putovanja.

To znači da će prelazak spoljašnjih granica EU u budućnosti sve više zavisiti od biometrijske identifikacije i digitalnih sistema, koji imaju za cilj veću bezbednost, ali i preciznije praćenje ulaska i izlaska putnika.

Za turiste iz Srbije to praktično znači da će put ka grčkim letovalištima ostati isti, ali bi procedura na granici mogla da potraje nešto duže nego ranije, naročito u najopterećenijim terminima tokom letnje sezone.