Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je danas važan ugovor sa predsednikom opštine Kula Damjanom Miljanićem za peti javni objekat koji će preći sa neekološkog na ekološki prihvatljiv energent, u OŠ „Nikola Tesla“ u selu Lipar

Projektom je predviđena zamena kotla na ugalj kotlom na gas, što će značajno unaprediti kvalitet vazduha i obezbediti bolje uslove za sve korisnike ove ustanove.

- Danas sam sa zadovoljstvom posetila opštinu Kula, gde nastavljamo realizaciju važnih projekata koji će unaprediti kvalitet života naših građana. Potpisali smo ugovor za peti objekat koji prelazi na ekološki prihvatljiv energent, a to je Osnovna škola "Nikola Tesla" u selu Lipar. Predsednik Miljanić sa svojim timom je još jednom pokazao da pažljivo osluškuje stvarne potrebe svojih sugrađana, a Ministarstvo je tu da putem javnih konkursa podrži realizaciju svih dobrih projekata koji će doneti konkretne benefite za naše građane. Mi ćemo pomoći da još jedna škola pređe na ekološki prihvatljiv energent i to će biti posledlji javni objekat u Kuli u kom će biti zamenjen kotao sa uglja kotlom na gas - rekla je Pavkov.

Foto: Pavle Stanić

Ministarka je posetila i JKP „Komunalac“ kome je ovom prilikom predat na korišćenje kamion smećar i nove kontejnere što će u značajnoj meri unaprediti sistem upravljanja otpadom u ovoj opštini, a najavila je i da će uskoro dobiti i drugi kontigent.

- Sigurna sam da ćemo i u budućnosti nastaviti našu izuzetno dobru saradnju. Pred nama su važni zeleni infrastrukturni kapitalni projekti koje je nedavno u Kuli najavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Reč je o projektima od velikog značaja za građane: izgradnji 14 kilometara vodovodne mreže, uz zamenu azbestnih cevi, kao i o nastavku investiranja u kanalizacionu mrežu u Ruskom Krsturu i Sivcu. Srbija je jedna velika porodica i mi ćemo nastaviti da pratimo jasnu viziju i plan za rast i napredak, ne samo Kule, već i cele naše zemlje - dodala je Pavkov.