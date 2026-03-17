Bolest i nemaština deo su njihove svakodnevice, ali ova majka ne odustaje od želje da njenoj deci obezbedi bolju budućnost. Upravo zato, pomoć dobrih ljudi joj je neophodna i može promeniti sudbinu porodice.

U trošnoj kući u Vinči, u maloj sobi koja prokišnjava, živi samohrana majka sa dve maloletne ćerke. Svaki njihov dan je borba.

Jedna devojčica boluje od dijabetesa, bolesna je i majka, a stvari koje su većini svakodnevne, njima su često nedostižne.

O ovoj teškoj situaciji, za Kurir televiziju, govorile su Marija Milanović, centar za žrtve nasilja "Dar" i Dragana Milovanović, majka.

- Ja sam Dragana Milovanović i već 14 godina živim u Vinči. Živim od socijalne pomoći, dečjeg dodatka i tuđe nege - ukupno imamo oko 45.000 dinara mesečno. Sa svoje dve ćerke živim u maloj, oronuloj sobi koja nam je jedini dom. U njoj spavamo, jedemo, devojčice uče i provode dane - rekla je Milovanović.

Foto: Kurir Televizija

Život bez osnovnih uslova

Dodala je da svakodnevno žive bez osnovne infrastrukture, snalazeći se u veoma teškim uslovima.

- Pijaću vodu donosimo iz dvorišta, a grejanje nemamo. Zimi skupljamo grančice da naložimo vatru i makar malo zagrejemo prostor u kojem živimo, i koji, uprkos svemu, moramo da plaćamo. Kuća u kojoj smo nema kupatilo, koristimo poljski toalet napolju. Krov prokišnjava, pa kada pada kiša, voda ulazi direktno u sobu - objasnila je.

Najveća briga je zdravlje deteta

Svakodnevno se suočavamo sa teškim životnim okolnostima, a najveći teret predstavlja borba za stabilno zdravlje ćerke, rekla je Dragana.

- Moja deca su porasla i nemaju osnovne uslove za život, a ja nisam u mogućnosti da im to obezbedim. Moj svakodnevni život je težak - nekad bude malo lakše, ali uglavnom je veoma teško. Najviše zbog zdravlja moje ćerke Marije, koja ima 13 godina i boluje od dijabetesa tipa 1. Njen šećer često naglo varira, pada i na veoma niske vrednosti, i još uvek nije stabilizovan. Zbog toga je moj život stalna briga i strah - navela je Milovanović.

Foto: Kurir televizija

- I sama imam zdravstvenih problema, ali to mi sada nije najvažnije - najvažnija su moja deca i njihova borba za normalan život. Imam dve ćerke bliznakinje, obe imaju 13 godina i idu u šesti razred. Borim se svakog dana da opstanemo - rekla je.

Strah za budućnost dece

 Hrana, garderoba i osnovna higijenska sredstva za njih su često luksuz.

- Nemam oslonac i nemam na koga da se oslonim. Živimo u staroj kući koja je u veoma lošem stanju i strahujem da se jednog dana ne sruši. I sama sam imala teško detinjstvo, ali mi je danas najteže da gledam svoju decu kako odrastaju u ovakvim uslovima. Kada mi kažu da im treba kupatilo ili bolji život, ja nemam odgovor - jednostavno nisam u mogućnosti da im to pružim - priznala je ona.

Moja ćerka koja boluje od dijabetesa uskoro će biti primljena u bolnicu, jer uslovi koje joj možemo obezbediti nisu dovoljni za njen oporavak i stabilno stanje.

- Najviše me brine njihova budućnost - želim samo da imaju siguran krov nad glavom i mesto gde mogu da se vrate - kaže Milovanović.

Apel za hitnu pomoć

U pomoć se uključio Centar za žrtve nasilja "Dar".

Marija Milanović, centar za žrtve nasilja Dar Foto: Kurir Televizija

- Neophodna je hrana, posebno dijabetička koja je veoma skupa, higijenska sredstva, garderoba i adekvatan ležaj. Takođe, devojčici je potreban telefon i stabilan internet kako bi mogla da koristi aplikaciju za praćenje nivoa šećera, što joj je od životne važnosti. Ovim putem molim sve ljude dobre volje, kao i kompanije, da nam pomognu u skladu sa svojim mogućnostima. Donacije se mogu uputiti preko Centra "Dar", a svi koji žele mogu doći i lično - istakla je Milanović.

Ne propustiteTvoja pričaAna je uprkos Fridrajhovoj ataksiji završila filozofiju i piše poeziju: Terapija mi je otključla ugašenu želju za porodicom
Ana Ilić/Fridrajhova ataksija
FudbalMOJ SIN IMA DIJABETES TIPA 1! BOLEST JE NEIZLEČIVA I ŠOKIRANI SMO: Drama u porodici bivšeg fudbalera Milana i selekcije Italije
333674048-592203682798372-1138465422767444424-n.jpg
BolestiDevеt znakova da vam je šećer u krvi previsok: Komplikacije mogu biti ozbiljne - javite se lekaru
Devojka umorna od dijabetesa, visokog šećera, bolesti. Namirnice za dijabetičare na plavoj pozadini
DruštvoBranka se hrabro bori za teškom bolešću već dve godine, sada joj je potrebna naša pomoć! Za prvu terapiju u Istanbulu hitno potrebno 16.000 evra
Screenshot 2026-02-25 171905.jpg

Velika pobeda Kurira: Humanitarna pomoć stigla porodici Jasnić Izvor: Kurir televizija