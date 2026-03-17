Slušaj vest

Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 22. kolu igre na sreću Loto sedmica iznosila je 4.700.000 evra.

Dobitnika nije bilo, a kombinacija koja je izvučena glasi: 11, 21, 19, 24, 20, 38 i 36, a samo jedan igrač osvojio je “šesticu” koja je u ovom kolu vredela 5.958.045 dinara.

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrednosti od 2.040.000 evra, nije bilo dobitnika.

Izvučeni su sledeći loto brojevi: 9, 39, 25, 11, 15, 14 i 1.

Džoker igra u 22. kolu igrala se za 120.000 evra i nije bilo dobitnika. Izvučeni su brojevi: 9, 5, 2, 7, 1 i 6, a više sreće želimo vam u narednom kolu koje je na programu u petak 20. marta.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoTIKET PLATIO 350 DINARA PA IZVUKAO VIŠEMILIONSKI IZNOS Svi se pitaju ko je srećni dobitnik na Lotou! Listić uplaćen baš ovde, oglasili se radnici (FOTO)
LOZNICA - Nekome se baš posrećilo.JPG
DruštvoSRBIJA IMA NOVOG MILIONERA! Izvučen Loto džoker! Srećni dobitnik zaradio neverovatnu sumu, a nagradni tiket platio samo 350 dinara! (FOTO)
Screenshot 2026-02-23 212335.png
SrbijaLOTO MILIONER IZ SRBIJE OTKRIO KAKO MU JE NAGRADA PROMENILA ŽIVOT! Sreća mu se osmehnula, ali je tu bio samo POČETAK: "To je bilo dovoljno za..." (VIDEO)
Screenshot 2026-02-03 205311.jpg
DruštvoNeko je postao bogatiji za skoro 2,5 miliona dinara! Izvučeni loto brojevi, evo koja je bila dobitna kombinacija
screenshot-20240319-202454-copy.jpg