Zimske gume su po našem Zakonu o bezbednosti saobraćaja (ZOBS) obavezne do 1. aprila, ali niste u prekršaju ni ako trenutno vozite sa letnjim gumama, s obzirom na to da su zimski pneumatici obavezni samo ako na kolovozu ima snega i leda. Ali u susednoj Hrvatskoj one su obavezne do 15. aprila. Ta obaveza, koju propisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, na snazi je svake godine od 15. novembra i odnosi se na određene zimske deonice usaobraćaju.

Reč je o mreži koja obuhvata gotovo 840 kilometara auto-puta i više od 1.860 kilometara državnih puteva, prvenstveno u kontinentalnom delu zemlje, kao i u planinskim područjima, gde su sneg i led najčešća pojava. Važno je naglasiti da se u tom perioduzimska oprema mora koristiti bez obzira na vremenske prilike, što znači da je obavezna čak i ako je put potpuno suv i bez snega.

Prestaje li opasnost nakon isteka datuma

Kako bi se zadovoljili propisi, pod zimskom opremom za vozila do tri i po tone podrazumevaju se 2 mogućnosti:

Prva i preporučljivija opcija jeste korišćenje četiri zimske gume, koje nose oznake M+S, M.S., M&S ili simbol snežne pahuljice s tri planinska vrha (3PMSF)

jeste korišćenje četiri zimske gume, koje nose oznake M+S, M.S., M&S ili simbol snežne pahuljice s tri planinska vrha (3PMSF) Druga, zakonski dopuštena alternativa, jeste posedovanje četiri letnje gume čija dubina profila ne sme biti manja od četiri milimetra, ali uz obavezno posedovanje lanaca za sneg u vozilu. Lanci moraju biti spremni za postavljanje ako zatreba, odnosno kada se naiđe na deonicu pod snegom ili ledom.

Međutim, ključno pitanje koje muči vozače u Hrvatskoj jeste - prestaje li svaka opasnost i zakonska obaveza tačno 15. aprila?

Kazna 130 evra

Na ovo pitanje odgovor je negativan, a upravo u tome leži zamka koja može dovesti do neprijatnosti i sankcija.

Naime, prema hrvatskom zakonu o sigurnosti saobraćaja na putevima definicija pojma "zimski uslovi" odnosi se na situaciju kad je put prekriven snegom ili kada na njemu ima poledice. U takvim okolnostima, nezavisno od kalendara, zimska oprema postaje obavezna na svim putevima u Hrvatskoj, a ne samo na zimskim deonicama. To znači da vas snežna mećava krajem aprila na planini može dovesti u prekršaj ako ste na vozilo već stavili letnje gume, a u prtljažniku nemate lance.

Hrvatski policijski službenici mogu kazniti svakog vozača koji ne poštuje ove propise. U Hrvatskoj kazna za vozača koji upravlja vozilom bez propisane zimske opreme u trenucima kada je ona obavezna iznosi 130 evra.

Ali to nije sve.

U ovim slučajevima se isključuje iz saobraćaja

Ako policajac proceni da vozilo ugrožava druge učesnike u saobraćaju, može narediti vozaču da se odmah isključi iz vožnje sve dok ne osigura adekvatnu opremu. U slučaju nepoštovanja naredbe, vozilo se može isključiti iz saobraćaja, a vozaču se privremeno oduzimaju registarske tablice. Kazne su drastičnije za pravne osobe koje dopuste da njihovo vozilo učestvuje u saobraćaju bez zimske opreme, a kreću se od 660 do čak 1.990 evra.

Cene guma slične prošlogodišnjim

Što se tiče Srbije, pošto od 1. aprila prestaje zakonska obaveza o upotrebi zimskih guma koje treba zameniti letnjim pneumaticima, mnogima vozačima će možda trebati nove gume, a koliko će ih platiti zavisi od dimenzija i proizvođača.

Što se tiče aktuelnih cena, kako pokazuju sajtovi specijalizovanih trgovina koje ih prodaju, gume sa manjim dimenzijama (npr. 155/70 R13, 165/65 R14) i modeli kao što su “tigar”, “taurus” ili “riken”, koštaju od 3.800 do 6.500 dinara po komadu. Cene za letnje gume srednje klase za popularne dimenzije kao što su serije 195/45-225/55 kreću se od 8.000 do 12.000 dinara po komadu. Premijum i svetski brendovi, međutim, znatno su skuplji pa ćete tako da “michelin” ili “hankook” platiti od 16.000 do 25.000 dinara po komadu gume većih dimenzija (npr. 225/55 R18, 245/45 R19).

Prošle godine u ovo vreme, set od četiri letnje gume prodavao se od 23.000 do 84.000 dinara, u zavisnosti od modela i veličine, što ukazuje da su i ovogodišnje cene, bar u ovom trenutku, slične.

Isto važi, po izveštajima vulkanizera, i za polovne letnje gume - cene im se kreću od 15 do 60 evra po komadu, u zavisnosti od stanja, dimenzija i proizvođača.

Takođe, za sada se nije menjala ni cena njihove usluge zamene guma. U unutrašnjosti Srbije, montaža i balansiranje sve četiri gume košta od 3.000 do 5.000 dinara, zavisno od dimenzija i da li su aluminijumske ili čelične felne.

Da li se zimske gume skidaju tačno 1. aprila

Kod nas se pravila o zimskoj opremi vezuju za period od 1. novembra do 1. aprila i za zimske uslove na kolovozu (kada ima snega, leda ili poledice). Posle 1. aprila nema obaveze zimske opreme, ali i dalje je na vozaču da li će odlučiti kada je pametno preći na letnje.