Društvo
"KOSOVO JE DUŠA SRBINOVA - bilo, jeste i ostaće" Ministarka Đurđević Stamenkovski na komemoraciji povodom pogroma: Neke rane ne zarastaju, podsećaju nas ko smo
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je večeras komemoraciji povodom martovskog pogroma u Narodnom požorištu u Beogradu.
Sećanje na Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji nije samo bol, to je naš zavet da nikada nećemo zaboraviti.
Neke rane ne zarastaju.
One nas zauvek podsećaju ko smo.
A sećanja su jača od vremena koje prolazi.
Večeras obećavamo da ćemo čuvati ono što nam niko ne može oduzeti, istinu i sećanje", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.
