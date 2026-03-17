Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je večeras komemoraciji povodom martovskog pogroma u Narodnom požorištu u Beogradu.

"KOSOVO JE DUŠA SRBINOVA - bilo, jeste i ostaće

Sećanje na Pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji nije samo bol, to je naš zavet da nikada nećemo zaboraviti.

Neke rane ne zarastaju.

One nas zauvek podsećaju ko smo.

A sećanja su jača od vremena koje prolazi.

Večeras obećavamo da ćemo čuvati ono što nam niko ne može oduzeti, istinu i sećanje", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski.

