Trend selidbe iz grada u manja mesta doživeo je pravi bum u Srbiji poslednjih godina. Mnogi maštaju o mirnom životu, cvrkutu ptica i kafi u sopstvenom voćnjaku. Međutim, jedna objava na društvenoj mreži "X" mogla bi da sruši iluzije svima koji život na selu posmatraju kroz ružičaste naočare.

Jedan korisnik ove mreže podelio je svoje iskustvo nakon što je pre nepune dve godine nasledio kuću i plac na kojem je odrastao. Njegova priča brzo je privukla pažnju, jer iz prve ruke pokazuje koliko znoja i mukotrpnog rada stoji iza onoga što na Instagramu mnogima izgleda kao "seoska idila".

- Nasledio sam plac i kuću pre nepune dve godine. To je mesto na kome sam rastao kao dete. I kuća i plac su bili u jako lošem stanju jer 30, i više, godina uglavnom ništa nije ulagano - počeo je svoju priču Srbin.

Prvi korak renoviranje kuće, a onda...

Prvi korak bio je renoviranje samog stambenog objekta. Prošle godine su započeli radove na kući, koji još uvek nisu u potpunosti privedeni kraju, a onda je na red došao pravi izazov - dvorište i zapušteni voćnjak.

- Naime imam voćnjak od 25 ari na placu sa više od 100 voćkica uglavnom šljive i jabuke. Orezivali smo pa odvajali sitne od krupnog granja, pa prskali, pa krečili stabla, pa kosili travu. 9 traktorskih prikolica sitnog granja smo skupili i odvezli sa placa - prisetio se on.

Svestan da mnogi ljudi idealizuju ovakav način života, autor objave je imao vrlo jasnu poruku za sve "sanjare".

- Ko romantizuje život na selu evo zovem ga da dođe kod mene malo da poradimo ja plaćam klopu. Nas petoro dve nedelje od ujutru do uveče, raspao sam se. Ali je vredelo - poručio je.