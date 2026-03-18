Proleće nam ove 2026. godine stiže u petak, 20. marta, tačno u 15 časova i 46 minuta, a samo devet dana kasnije, tačnije 29. marta, očekuje nas i prvo ovogodišnje pomeranje kazaljki na satu. Spremite se za duže dane, ali i na to da ćemo te noći spavati jedan sat kraće.

Dugo iščekivani kraj zime je blizu, ali samo kalendarski, jer vremenska prognoza i sneg koji nas očekuje u aprili ne bi se složili sa tim. Ipak, lepo vreme i proleće tek su pred nama.

Kada tačno počinje proleće 2026

Zvanično, proleće 2026. godine na našoj, severnoj hemisferi počinje 20. marta tačno u 15 časova i 46 minuta. Na dan početka ovog godišnjeg doba obdanica i noć traju po 12 sati, pa se ovaj astronomski događaj naziva i dan prolećne ravnodnevice. Istovremeno, na južnoj Zemljinoj polulopti počeće jesen.

Prema astronomskim proračunima, proleće će ove godine trajati do 21. juna, tačnije do 10:24 časova toga dana, što znači da ćemo u njemu uživati tačno 92 dana, 17 sati i 38 minuta, što je inače za dva minuta kraće nego prošle godine.

S druge strane, po meteorološkom kriterijumu, proleće je već počelo 1. marta i trajaće sve do 31. maja.

Kalendar godišnjih doba za 2026/2027. godinu Proleće: 20. mart – 21. jun 2026.

Leto: 21. jun – 23. septembar 2026.

Jesen: 23. septembar – 21. decembar 2026.

Zima: 21. decembar 2026. – 20. mart 2027. Kada se pomera sat na letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena počinje 29. marta

Kao što je to praksa decenijama unazad, pomeranje sata odvija se dva puta godišnje. Poslednje nedelje u martu prelazi se sa zimskog vremena na letnje računanje vremena, dok se poslednje nedelje u oktobru satovi ponovo vraćaju na zimsko vreme.

Na letnje računanje vremena prelazimo u noći između subote i nedelje, odnosno 29. marta, kada će se kazaljke u dva sata ujutru pomeriti jedan sat unapred, na tri sata ujutru.

Iako gubitak jednog sata sna može trenutno da poremeti bioritam, glavna prednost ovog pomeranja je ta što će nam dani postati znatno duži, pa ćemo imati više dnevne svetlosti u popodnevnim časovima.

Za one koji se svake godine iznova zbune u kom smeru se sat pomera, postoji jednostavno pravilo za pamćenje:

u martu se pomera sat unapred

u oktobru se pomera sat unazad