Pravoslavni Vaskrs ove godine pada u nedelju 12. aprila, a zvanični neradni dani su petak 10. april, vikend i ponedeljak 13, odnosno neće se raditi na Veliki petak i drugi dan velikog praznika čime se dobijaju ukupno četiri dana odmora za zaposlene.

Ubrzo nakon ovog mini-prazničnog odmora, dodatni predah stiže za Praznik rada. Tada je zvanično slobodan petak 1. maj i subota 2. pa će mnogi građani tada imati produženi vikend koji se koristi za prvomajski uranak ili putovanje.

Što se tiče učenika osnovnih i srednjih škola oni će na raspustu za vreme Vaskrsa biti od 10. do 14. aprila što je idealna prilika za porodična okupljanja i odmor. Za prvi maj se đački raspust i zvanični neradni dani poklapaju.

Neradni dani do kraja godine

  • 20. mart (petak) Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 3, 4, 5. i 6. april (petak-ponedeljak) Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
  • 10, 11, 12. i 13. april (petak-ponedeljak) Vaskršnji praznici (pravoslavni)
  • 1. i 2. maj (petak-subota) Praznik rada
  • 27. maj (sreda) Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice)
  • 20. septembar (nedelja) Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice)
  • 11. novembar (sreda) Dan primirja u Prvom svetskom ratu
  • 25. decembar (petak) Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica)
