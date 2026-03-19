Slušaj vest

Pravoslavni Vaskrs ove godine pada u nedelju 12. aprila, a zvanični neradni dani su petak 10. april, vikend i ponedeljak 13, odnosno neće se raditi na Veliki petak i drugi dan velikog praznika čime se dobijaju ukupno četiri dana odmora za zaposlene.

Ubrzo nakon ovog mini-prazničnog odmora, dodatni predah stiže za Praznik rada. Tada je zvanično slobodan petak 1. maj i subota 2. pa će mnogi građani tada imati produženi vikend koji se koristi za prvomajski uranak ili putovanje.

Što se tiče učenika osnovnih i srednjih škola oni će na raspustu za vreme Vaskrsa biti od 10. do 14. aprila što je idealna prilika za porodična okupljanja i odmor. Za prvi maj se đački raspust i zvanični neradni dani poklapaju.

Foto: Mondo/Stefan Stojanović