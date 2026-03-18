POJAVILA SE OPASNA ZARAZNA BOLEST, DVE OSOBE PREMINULE! Prvi simptomi liče na običan grip - ako primetite OVE tegobe HITNO kod doktora
U Velikoj Britaniji raste zabrinutost zbog meningitisa nakon što je u Kentu i Canterburiju registrovano 15 povezanih slučajeva invazivne meningo-kokne bolesti, a dve osobe su preminule. Zdravstvene službe upozoravaju da bolest može da se razvije veoma brzo, da prvi simptomi često liče na grip i da osip ne mora da se pojavi odmah, zbog čega je pravovremena reakcija presudna.
Posebno se apostrofiraju mladi, studenti i deca u kolektivima, a sada se otvara i pitanje koliko roditelji zaista prepoznaju prve znake opasnosti.
Dr Saša Milićević istakao je za Kurir televiziju da je meningitis opasna bolest, koja predstavlja zapaljenje ovojnica mozda i kičmene moždine, jer plivaju u tečnosti:
- Postoje ovojnice koje čuvaju naš mozak, ako dođe do zapaljenja tih ovojnica, onda nastaje ozbiljan situacija koja može da pređe i na mozak. Treba imati u vidu da ta bolest nije česta, ali i da se teško prepoznaje kod dece. Ti simptomi glavobolje se javljaju kod svakog virusa a ljudi ni ne pomišljaju da je u pitanju meningitis - kaže Milićević i dodaje da infekcija može da pređe i na mozak te da tada nastane meningocefalitis:
- Bolest može da se leči ako se prepozna na vreme, ali ako se zakasni može ostaviti posledice a pogotovo ako su u pitanju deca. U vidu retardacije, oštećenja nervnog sistema i sluha.
Tvrdi i da je u širenju bolesti presudan kontakt između omladine. Meningitis može da bude izazvan bakterijama ili virusima:
- To se prenosi vrlo lako, obično kapljičnim putem, međutim, može i preko vejpa, poljupca, kontaminiranih ruku. Omladina ima vrlo često bliske kontakte gde piju iz istih čaša, koriste isti vejp i tako dalje. Može da se prenese preko nosa, pa čak i oka. To se događa u različitim kolektivima, u studentskim domovima, školama, vrtićima. Te gljivice mogu da ostanu na određenim predmetima - rekao je dr Milićević za emisiju "Redakcija".
Simptomi
Pedijatar kaže da se hitno treba obratiti lekaru onaj ko ima izuzetnu glavobolju praćenu povraćanjem, zatezanjem vrata, te da je opasno ukoliko nekome smeta svetlost ili zvuk:
- To može da se javi kod bilo kog virusa, on počinje kao obična bolest. Ako je dete uznemireno, ima otvor na lobanji i povraća, ono sigurno ima meningitis.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs