U Velikoj Britaniji raste zabrinutost zbog meningitisa nakon što je u Kentu i Canterburiju registrovano 15 povezanih slučajeva invazivne meningo-kokne bolesti, a dve osobe su preminule. Zdravstvene službe upozoravaju da bolest može da se razvije veoma brzo, da prvi simptomi često liče na grip i da osip ne mora da se pojavi odmah, zbog čega je pravovremena reakcija presudna.

Posebno se apostrofiraju mladi, studenti i deca u kolektivima, a sada se otvara i pitanje koliko roditelji zaista prepoznaju prve znake opasnosti.

Dr Saša Milićević istakao je za Kurir televiziju da je meningitis opasna bolest, koja predstavlja zapaljenje ovojnica mozda i kičmene moždine, jer plivaju u tečnosti:

Saša Milićević

- Postoje ovojnice koje čuvaju naš mozak, ako dođe do zapaljenja tih ovojnica, onda nastaje ozbiljan situacija koja može da pređe i na mozak. Treba imati u vidu da ta bolest nije česta, ali i da se teško prepoznaje kod dece. Ti simptomi glavobolje se javljaju kod svakog virusa a ljudi ni ne pomišljaju da je u pitanju meningitis - kaže Milićević i dodaje da infekcija može da pređe i na mozak te da tada nastane meningocefalitis:

- Bolest može da se leči ako se prepozna na vreme, ali ako se zakasni može ostaviti posledice a pogotovo ako su u pitanju deca. U vidu retardacije, oštećenja nervnog sistema i sluha.

Tvrdi i da je u širenju bolesti presudan kontakt između omladine. Meningitis može da bude izazvan bakterijama ili virusima:

- To se prenosi vrlo lako, obično kapljičnim putem, međutim, može i preko vejpa, poljupca, kontaminiranih ruku. Omladina ima vrlo često bliske kontakte gde piju iz istih čaša, koriste isti vejp i tako dalje. Može da se prenese preko nosa, pa čak i oka. To se događa u različitim kolektivima, u studentskim domovima, školama, vrtićima. Te gljivice mogu da ostanu na određenim predmetima - rekao je dr Milićević za emisiju "Redakcija".

Meningokokna bolest je naziv za infekciju izazvanu bakterijom Neisseria meningitidis (meningokok) Foto: Shutterstock

Simptomi

Pedijatar kaže da se hitno treba obratiti lekaru onaj ko ima izuzetnu glavobolju praćenu povraćanjem, zatezanjem vrata, te da je opasno ukoliko nekome smeta svetlost ili zvuk:

- To može da se javi kod bilo kog virusa, on počinje kao obična bolest. Ako je dete uznemireno, ima otvor na lobanji i povraća, ono sigurno ima meningitis.

