Pomoć na putu predstavlja važan deo sigurnosti svakog vozača, jer nepredviđene situacije poput kvara ili saobraćajne nezgode mogu nastati u bilo kom trenutku. Wiener Städtische osiguranje donosi novine u okviru proizvoda Pomoć na putu, koji vozačima omogućavaju širu zaštitu i veću sigurnost na svakom putovanju

Proizvod je namenjen vozačima automobila, motocikala i teretnih vozila do jedne tone, a dostupan je kroz tri paketa – Wiener Auto Basic, Wiener Auto Standard i Wiener Auto Premium. Svaki paket omogućava vozačima da odaberu nivo podrške koji najviše odgovara njihovim potrebama u skladu sa učestalošću putovanja, dok istovremeno pruža dodatnu fleksibilnost i pouzdanost u svakodnevnoj vožnji. Jedna od važnih novina odnosi se na paket Wiener Auto Basic, koji sada može da se ugovori bez starosnog ograničenjavozila. Na taj način dodatno je proširen krug vozača koji mogu da koriste ovu vrstu zaštite i obezbede sebi podršku u slučaju nepredviđenih situacija na putu. Paketi Wiener Auto Standard i Wiener Auto Premium donose dodatne pogodnosti, među kojima je i pokriće troškova popravke vozila u servisu. Ovo pokriće uključuje i rezervne delove i troškove rada servisera, čime vozači dobijaju kompletniju podršku u slučaju kvara ili tehničkog problema na vozilu.

U okviru sva tri paketa obezbeđeno je i pokriće troškova šlep službe u različitim situacijama koje vozači mogu doživeti na putu. To uključuje slučajeve kvara, saobraćajne nezgode, pogrešno sipanog goriva, ali i situacije poput prazne baterije kod električnih vozila, koje su sve češće kako se povećava broj električnih automobila na putevima. Paketima Wiener Auto Basic i Wiener Auto Standard obezbeđeno je pokriće usluga Pomoći na putu na teritoriji Srbije i Evrope, dostupno tokom 24 sata, svakoga dana, što omogućava vozačima da budu bezbedni i zaštićeni i tokom putovanja van granica zemlje u bilo koje vreme. Najširi obim zaštite pruža paket Wiener Auto Premium, koji važi na teritoriji cele Evrope, uključujući i azijski deo Turske, takođe dostupan tokom 24 sata, svakoga dana. Ovaj paket je idealan za vozače koji često putuju i žele maksimalnu sigurnost i podršku tokom putovanja, bez obzira na destinaciju. Wiener Städtische osiguranje kontinuirano razvija svoje proizvode i unapređuje ih kako bi odgovorilo na potrebe savremenih vozača i omogućilo im sigurnije i bezbrižnije putovanje. Posebna pogodnost obezbeđena je za klijente koji već imaju kasko osiguranje Wiener Städtische osiguranja, jer prilikom ugovaranja Pomoći na putu ostvaruju popust od 10 do 20%.