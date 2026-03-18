Među sedam žena u Srbiji, koje su sto puta dobrovoljno dale krv, jeste Leposava Arsić iz Vranja. Prvi put je učestvovala u akciji pre 40 godina. Prema podacima Crvenog krsta i udruženja "Koce zauvek", jedina je žena u Pčinjskom okrugu koja je toliko puta dala krv.

Kada je imala 24 godine, prvi put je dala krv. Uz konsultaciju sa lekarima i prijateljima i spoznaju da ima nultu negativnu krvnu grupu, Leposava Arsić odlučila je da postane dobrovoljni davalac krvi. Nedavno je u Herceg Novom obeležila jubilej.

- Kada sam krenula da dajem krv, razmišljala sam zašto da ne, a onda s vremenom kako su krenule akcije, svesna sam da činimo nekom dobro delo. Pomažemo, humano je i to je tako krenulo, i sada sam veoma ponosna što sam stoti put dala krv i što sam mnogima, mnogima pomogla - kaže Leposava Arsić.

Leposava Arsić 100 puta dala krv Foto: RTS Printksrin

Leposava se oseća dobro, učestvuje u akcijama tri puta godišnje. Članica je udruženja "Koce zauvek" koje postoji 12 godina i ima više od hiljadu članova, među kojima su mnogi višestruki davaoci krvi.

- Proverili smo u Crvenom krstu, u Srbiji postoji šest žena koje su dale 100 puta krv, Lepa je sedma. I žene i muškarci, svi su potencijalni davaoci i potencijalni primaoci krvi, tako da ne postoje prepreke između ženskog i muškog pola u davalaštvu krvi. Svi su dobrodošli, a Lepin gest i čin je ponos i našeg udruženja i grada Vranja i Pčinjskog okruga - kaže Blagoje Kocić, iz udruženja dobrovoljnih davalaca krvi "Koce zauvek" iz Vranja.

Leposava poručuje svima da daju krv još iz mladih dana i da je to potrebno samo izdvojiti pet minuta.

Njen sin Igor je, kaže, krenuo istim stopama, do sada je krv dao 30 puta.