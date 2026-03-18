U Srbiji, Alimentacioni fond omogućava isplatu alimentacije deci čiji roditelj ne izmiruje obaveze, nezavisno od toga da li je u pitanju majka ili otac. To znači da i samohrani očevi imaju pravo da traže sredstva iz fonda, pod uslovom da postoji sudska odluka o alimentaciji i da drugi roditelj ne plaća obavezni iznos.

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, u emisiji "Redakcija" istakla je da je u ovom trenutku isplaćeno 412 zahteva, odnosno 663 dece je dobilo alimentaciju iz alimentacionog fonda, te da toga 15% čine predmeti u kojima su očevi ti koji su dobili alimentaciju iz alimentacionog fonda.

Jelena Žarić Kovačević Foto: Kurir Televizija

- Dovoljno je da se roditelj jednom prijavi za pomoć alimentacionog fonda, svaki naredni put nije potrebno prijavljivanje. Onog meseca kada se donese isplatno rešenje, predmet se stavlja u sistem za sve naredne isplate, za sve naredne mesece, koliko god to bude potrebno, odnosno dok su ispunjeni zakonski uslovi - kaže Žarić Kovačević i dodaje:

- Na primer, deca mogu da dobijaju alimentaciju i do 26. godine, ukoliko su na redovnom školovanju.

Subvencije za kredite

Pored alimentacionog fonda, fokus je i na pomoći majkama do 35 godina koje mogu da apliciraju za subvencije za stambene kredite, kao i za podršku po osnovu rođenja deteta:

- Reč je o meri koja omogućava dobijanje sredstava za kupovinu prve nekretnine, stana ili kuće. Ova mera je kombinovana sa postojećim zakonom Ministarstva finansija, pa majke koje imaju do 35 i čije dete nije starije od godinu dana mogu da konkurišu za subvenciju i istovremeno uzmu kredit pod povoljnim uslovima, uz minimalno učešće, i time reše stambeno pitanje.

Ova podrška je namenjena mladim bračnim parovima kako bi lakše obezbedili dom i podstakli osnivanje i proširenje porodice.

Poseta Njujorku

Na kraju, ministarka je govorila i o nedavnoj poseti Njujorku, gde je učestvovala na sedamdesetom zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena.

Srpska delegacija u Njujorku Foto: Minbpd/Jasmina Mitrović

- Tamo se nije govorilo samo o rodnoj ravnopravnosti, već i o konkretnim merama podrške porodici, uključujući alimentacioni fond i subvencije za stanovanje. Pored konferencije, održani su i brojni bilateralni sastanci sa delegacijama iz različitih zemalja, poput Francuske, Mađarske, Kine, Azerbejdžana, Singapura i drugih, sa ciljem razmene iskustava i unapređenja populacione politike - istakla je.

Poseta Njujorku ocenjena je kao važan korak u jačanju međunarodne saradnje i razmeni dobrih praksi koje se mogu primeniti u Srbiji.

AKO ISPUNJAVAJU OVAJ USLOV, DECA ĆE DOBIJATI ALIMENTACIJU SVE DO 26. GODINE! Ministatka Žarić Kovačević o novim subvencijama i alimentacionom fondu Izvor: Kurir televizija

