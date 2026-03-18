Slušaj vest

U Srbiji, Alimentacioni fond omogućava isplatu alimentacije deci čiji roditelj ne izmiruje obaveze, nezavisno od toga da li je u pitanju majka ili otac. To znači da i samohrani očevi imaju pravo da traže sredstva iz fonda, pod uslovom da postoji sudska odluka o alimentaciji i da drugi roditelj ne plaća obavezni iznos.

Jelena Žarić Kovačević, ministarka za brigu o porodici i demografiju, u emisiji "Redakcija" istakla je da je u ovom trenutku isplaćeno 412 zahteva, odnosno 663 dece je dobilo alimentaciju iz alimentacionog fonda, te da toga 15% čine predmeti u kojima su očevi ti koji su dobili alimentaciju iz alimentacionog fonda.

- Dovoljno je da se roditelj jednom prijavi za pomoć alimentacionog fonda, svaki naredni put nije potrebno prijavljivanje. Onog meseca kada se donese isplatno rešenje, predmet se stavlja u sistem za sve naredne isplate, za sve naredne mesece, koliko god to bude potrebno, odnosno dok su ispunjeni zakonski uslovi - kaže Žarić Kovačević i dodaje:

- Na primer, deca mogu da dobijaju alimentaciju i do 26. godine, ukoliko su na redovnom školovanju.

Subvencije za kredite

Pored alimentacionog fonda, fokus je i na pomoći majkama do 35 godina koje mogu da apliciraju za subvencije za stambene kredite, kao i za podršku po osnovu rođenja deteta:

- Reč je o meri koja omogućava dobijanje sredstava za kupovinu prve nekretnine, stana ili kuće. Ova mera je kombinovana sa postojećim zakonom Ministarstva finansija, pa majke koje imaju do 35 i čije dete nije starije od godinu dana mogu da konkurišu za subvenciju i istovremeno uzmu kredit pod povoljnim uslovima, uz minimalno učešće, i time reše stambeno pitanje.

Ova podrška je namenjena mladim bračnim parovima kako bi lakše obezbedili dom i podstakli osnivanje i proširenje porodice.

Poseta Njujorku

Na kraju, ministarka je govorila i o nedavnoj poseti Njujorku, gde je učestvovala na sedamdesetom zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena.

- Tamo se nije govorilo samo o rodnoj ravnopravnosti, već i o konkretnim merama podrške porodici, uključujući alimentacioni fond i subvencije za stanovanje. Pored konferencije, održani su i brojni bilateralni sastanci sa delegacijama iz različitih zemalja, poput Francuske, Mađarske, Kine, Azerbejdžana, Singapura i drugih, sa ciljem razmene iskustava i unapređenja populacione politike - istakla je.

Poseta Njujorku ocenjena je kao važan korak u jačanju međunarodne saradnje i razmeni dobrih praksi koje se mogu primeniti u Srbiji.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

