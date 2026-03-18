Ljeposava Savanović, sa Manjače, iz Stričića, kod Banjaluke, majka dva poginula borcaVojske Republike Srpske, preminula je u 101. godini, saopšteno je iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Njoj su poginuli sinovi Rade (Vid) Savanović (1960-1992) i Jovo (Vid) Savanović (1954-1995).

"Njena životna priča ostaje duboko utisnuta u kolektivno pamćenje našeg naroda", naveli su iz Memorijalnog centra Republike Srpske i dodali:

"Zabeležili smo njeno svjedočanstvo, koje danas predstavlja dragoceno i potresno kazivanje o životu majke koji je obeležen najtežim gubicima".

Život Ljeposave bio je obeležen najtežim gubicima.

Simbol stradanja, istrajnosti i dostojanstva

Navode da je Ljeposava Savanović bila najstariji živi roditelj u Republici Srpskoj koji je izgubio dete u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, simbol stradanja, ali i istrajnosti i dostojanstva koje su nosile generacije roditelja čija je žrtva nemjerljiva.

"Njena sudbina nije se okončala ratnim gubicima... Nakon rata suočila se i sa smrću trećeg sina, koji je preminuo od posledica bolesti, čime je njena životna priča postala još teža i bolnija", ističu iz Memorijalnog centra Republike Srpske.

Svedočanstvo trajno sačuvano u arhivi

Svedočanstvo Ljeposave Savanović, dodaju oni, danas je trajno sačuvano u arhivi Memorijalnog centra Republike Srpske, kao dio baze usmene istorije, gdje ostaje da svjedoči o stradanju, ali i o snazi majčinske ljubavi i žrtve, kao opomena i zavjet budućim generacijama da ne zaborave.

Od Ljeposave se mnogi ljudi opraštaju i na mrežama:

"Preminula Ljeposava Savanović, u 101. godini, iz Stričića kod Banjaluke, majka dva poginula borca Vojske Republike Srpske. Mladi sin Rade (1960-1992 je poginuo u Jasenici kod Gradačca, a Jovo (1954-1995), kod Gračanice.

Treći sin je umro od posledica rata, pa su se o njoj starale dve kćerke. Prošle godine je puni životni vek ( jubilarnih sto godina) obeležila sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je o njoj lično brinuo, kao i o drugim majkama slične sudbine.

Milorad Dodik posećivao i brinuo o Ljeposavi.

Danas je otišla majka heroj. Na žalost, mnogi okrenuti sami sebi, nisu znali ni da postoji. Nije ona bila obična majka - već majka sa Manjače, koja je u rat za srpski opstanak ispratila tri sina. Dvojicu je do danas čekala da se vrate sa ratišta. Malo je onih koji se busaju u srpstvo je razumelo njenu bol i tišinu. Oni od busanja i ličnih interesa ne vide ništa drugo!

A Majka Ljeposava Savanović... 101 godina bola, sećanja i čekanja koje nikada nije prestalo.

Dok drugi gledaju kako im sinovi kose, rade, stvaraju... ona je zaogrnuta u crnini, gledala i plakala. Jer su i njeni nekada tako radili. Jer su i njene ruke nekada imale koga da zagrle, a onda su ostale - prazne.

"Sad šta rade momci, kose, rade, a ja plačem..."

Koliko tuge može stati u jednu rečenicu?

"Popnem se na bunar, pa gledam groblje..."

Ko može razumeti majku koja svaki dan gleda tamo gde joj počiva sve što je imala?

Dva sina dala za Republiku Srpsku.

A ona dala - celi svoj život, pre i posle toga.

I nije kukala. Nije tražila. Nije govorila "samo četiri marke mesečno". Nosila je tugu, tiho i dostojanstveno, svesna da su njeni sinovi otišli u rat da spašavaju nečije živote.

Ona je danas zatvorila oči da bi opet ugledala svoje sinove.