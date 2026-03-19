Slušaj vest

Na popularnom forumu Reddit povela se zanimljiva rasprava - kako Srbi gledaju na Rumuniju i Rumune. Odgovori su, očekivano, bili šaroliki, ali jedno se jasno izdvaja: dominira pozitivan stav, uz poneki stereotip koji i dalje opstaje.

Pitanje je pokrenuo jedan Rumun, koji je želeo da proveri da li je tačna izreka da njegova zemlja ima "samo dva prijatelja - Srbiju i Crno more".

Odgovori su brzo počeli da se nižu.

"Prijateljski komšije, volimo vas", napisao je jedan korisnik, dok mu je drugi uzvratio: "I vi ste uvek dobrodošli kod nas!"

Sličan ton dominirao je kroz većinu komentara - mnogi Srbi Rumuniju vide kao blisku i "bezbednu" susednu zemlju sa kojom nikada nije bilo sukoba.

Jedan korisnik je to sažeo ovako:

"Rumuni su nam među omiljenim komšijama, nismo nikad bili u konfliktu."

"Volimo vas, ali postoje predrasude"

Ipak, diskusija nije bila potpuno jednostrana. Pojedini su istakli da, uprkos dobrim odnosima, i dalje postoje stereotipi.

Trg Ujedinjenja u Temišvaru na kom se nalazi srpska saborna crkva i sedište srpskog episkopa Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

"Rumunija je super, ali mi Srbi imamo dosta predrasuda prema njima", napisao je jedan korisnik, dodajući da su ga prijatelji pitali "zašto baš tamo ide" kada je putovao u tu zemlju.

"Ovde na krajnjem istoku Srbije Rumunija je vrlo često prisutna u pričama, bilo zbog turista, bilo zato što su vlaški i rumunski jezik gotovo isti ili potpuno isti. U vreme Jugoslavije, Rumunke su bile poznate po tome što su bežale od siromaštva prelazeći Dunav i pokušavale da se udaju za lokalne ljude ovde. "Siromašna Rumunija" je i dalje stereotip kod nas, čak i među onima koji su posetili obe zemlje. Ja sam lično uživao putujući u Krajovu i Bukurešt."

Drugi su bili direktniji:

"Generalno vas volimo, ali ima i onih starih stereotipa o siromaštvu", navodi se u jednoj diskusiji.

Putnici imaju potpuno drugačije iskustvo

Zanimljivo je da oni koji su posetili Rumuniju uglavnom imaju mnogo pozitivnije mišljenje.

"Odlična zemlja za putovanje – dobra hrana, lepi gradovi, priroda", napisao je jedan korisnik koji je obišao Temišvar, Bukurešt i Brašov.

Slični utisci ponavljaju se i u drugim komentarima:

"Sjajni ljudi, kultura, sve nekako poznato, a opet drugačije."

"Imamo isti mentalitet"

Jedan od najzanimljivijih zaključaka iz diskusije jeste da mnogi Srbi smatraju da su dva naroda sličnija nego što se na prvi pogled čini.

"Kad sam bio u Rumuniji, imao sam osećaj kao kod kuće - mentalitet nam je gotovo isti", napisao je jedan korisnik.

Iako se povremeno pominju stereotipi i predrasude, ukupna slika je prilično jasna – Rumuni su među retkim susedima prema kojima Srbi imaju uglavnom pozitivna osećanja.

Možda to najbolje opisuje jedan kratak komentar koji je dobio najviše podrške: "Volimo vas – ostanite takvi kakvi jeste."