Slušaj vest

Roditelji budućih prvaka će i ove godine moći elektronskim putem da zakažu termin za testiranje i upis deteta u prvi razred osnovne škole koristeći uslugu eZakazivanje termina za upis na Portalu eUprava a ova usluga će biti dostupna od ponedeljka 23. marta, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Osnovne škole će tokom trajanja upisa, od 1. aprila do 31. maja, na Portalu eUprava otvoriti raspoložive termine za testiranje. Roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta ne moraju da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti.

Kako zakazati

Kako bi roditelj koristio elektronsku uslugu, potrebno je da bude registrovan korisnik Portala eUprava, odnosno da ima kreiran nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs.

Kada roditelj pokrene uslugu, koja je dostupna, kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, zatim ponuđeni termin u školi i popuni osnovni set podataka i klikne na dugme "Podnesi".

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Škole će po službenoj dužnosti elektronskim putem pribaviti:

izvod iz matične knjige rođenih

uverenja o prebivalištu

uverenja o završenom pripremnom predškolskom programu

potvrde o obavljenom lekarskom pregledu

- Ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje - naglašava se u saopštenju.

Isto važi i za uverenje o pohađanju pripremnog predškolskog programa ukoliko je dete pohađalo privatni vrtić.

Roditelji koji su podneli zahtev za upis deteta u školu kojoj teritorijalno ne pripada moći će da koriste uslugu eZakazivanje termina za upis i testiranje nakon što škola odgovori na njihov zahtev, najkasnije do 30. aprila, i to

odabirom škole koja je zahtev odobrila i

odabirom škole kojoj dete teritorijalno pripada, ukoliko je zahtev odbijen.

Podsetimo, u našoj zemlji ne postoji opcija da dete ne upiše školu.