Mnoge osobe imaju naviku da svoje mobilne telefone i laptopoveostavljaju na punjaču tokom cele noći, verujući da time produžavaju trajanje baterije ili jednostavno štede vreme tokom dana. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ova navika može biti veoma loša i imati štetnih posledica.

Punjenje uređaja tokom noći, iako praktično, može skratiti vek baterije, povećati rizik od pregrevanja i nepotrebno trošiti energiju zbog čega se sve češće savetuje da se ova navika izbegava.

Savremeni pametni telefoni i laptopovi koriste litijum-jonske baterije koje najbolje funkcionišu kada se nivo napunjenosti kreće između 20 i 80 odsto. Kada uređaj ostane na punjaču i nakon što dostigne maksimum, dolazi do stalnog, sitnog dopunjavanja koje bateriju održava na 100 odsto. Iako na prvi pogled bezazleno, upravo taj proces dugoročno ubrzava njeno trošenje i skraćuje vek trajanja.

Uređaj može da se pregreje

Uređaj se zagreva

Dodatni problem, objašnjava struka, predstavlja toplota. Tokom punjenja, posebno ako uređaj leži na mekoj podlozi poput kreveta ili jastuka, toplota nema gde da se rasprši. Povišena temperatura dodatno opterećuje bateriju i unutrašnje komponente, što može dovesti do smanjenja performansi, ali i potencijalnih bezbednosnih rizika.

Važno je napomenuti i energetsku efikasnost. Iako su savremeni punjači optimizovani, uređaji koji ostaju priključeni celu noć i dalje troše određenu količinu električne energije. Na pojedinačnom nivou to je zanemarljivo, ali na globalnom nivou predstavlja značajan energetski gubitak.

Ne držite telefon na punjaču kad je napunjen