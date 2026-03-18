Iako je proleće na pragu, Baba Marta pokazala je ponovo svoje zube. Snežne padavine zahvatile su područje Zlatiborskog okruga, a beli pokrivač formiran je na Zlatiboru, Zlataru i Tari.

- Svi putevi su pročišćeni i saobraćaj se odvija bez problema, naravno apelujemo na vozače da budu oprezni i da na put ne kreću bez adekvatne zimske opreme, kažu za RINU u Putevima Užice.

Na planinama ponovo je osvanula prava zimska idila, na gradskom području Nove Varoši napadalo je nekoliko centimetara snega, dok je visina belog pokrivača na Zlataru dostigla oko 15 centimetara.

Nadležne službe u Novoj Varoši su takođe brzo reagovale, pa su svi putni pravci prohodni i saobraćaj se za sada odvija bez većih problema. Mehanizacija je na terenu i prati se situacija, posebno u planinskim delovima gde su uslovi zahtevniji.

Sneg nije zaobišao ni teritoriju opštine Prijepolje. U višim predelima, na Jadovniku i Jabuci, jutros je osvanuo beli pokrivač, koji je dodatno naglasio zimski ambijent u ovom delu jugozapadne Srbije.