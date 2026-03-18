Prema nalazima istrage koju sprovodi Ministarstvo zdravlja, a povodom dva smrtna slučaja nakon operacije krajnika u Opštoj bolnici u Čačku, nisu utvrđene stručne i proceduralne greške u lečenju četvorogodišnje devojčice, dok su kod drugog pacijenta uočeni propusti.

preminula devojčica Foto: RINA

Savetnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Dragoljub Paunović je naveo da su nalazi doneti nakon unutrašnje i spoljašnje kontrole, inspekcijskog nadzora i obdukcije, ali da obdukcioni nalazi za drugog pacijenta još nisu završeni, zbog čega se ne može precizno govoriti o stepenu i uzroku utvrđenih grešaka.

- Za maloletnu pacijentkinju nisu pronađene proceduralne i stručne greške u lečenju i postupanju, dok su kod drugog pacijenta postojale određene nepravilnosti, ali je potrebno sačekati kompletne nalaze, rekao je Paunović.

Prema njegovim rečima, u toku su dodatne analize, uključujući toksikološka i patohistološka ispitivanja, nakon čega će kompletna dokumentacija biti prosleđena tužilaštvu.

- Zdravstvena inspekcija proverava procedure lečenja i nalaže unutrašnji stručni nadzor, dok se spoljašnji nadzor formira od nezavisnih stručnjaka koji nisu učestvovali u lečenju pacijenata, istakao je Paunović.

On dodaje da tek sud, na osnovu veštačenja i prikupljenih dokaza, može doneti konačnu odluku o eventualnoj krivici i njenom stepenu.