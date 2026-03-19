Dlanovi i prsti na ikonama i freskama imaju precizna značenja

Freske i ikone u srpskim crkvama su neretko pravo remek-delo i jedan od najlepših pokazatelja našeg postojanja kroz vekove. Dok se divite njihovoj lepoti i dok se pred njima molite, verovatno ste primetili da se dlanovi svetaca i njihovi prsti nalaze u različitim položajima.

Možda i niste, ali u svakom slučaju nisu tako oslikani samo da bi bili oslikani, već imaju vrlo važno značenje.

Gestikulaciju sa spojenim pacem i domalim prstom koristili su još antički govornici kako bi označili početak svog izalaganja. Na ikonama Spasitelja se može uočiti pored zatvorenog Jevanđelja što simboliše početak Hristove propovedi - navodi se u videu na objavljenom na Instagram profilu Duleksja.

Potom se osvrće na spojena i savijena tri prsta - palac, domali i srednji prst uz objašnjenje da su tako antički govornici ukazivali na najvažniji deo govora. Na ikonama ruka Isusa Hrista je u tom položaju pored Jevanđelja da bi vernici obratili pažnju na tekst sa otvorenih stranica.

Postoji i gestikulacija prigovaranja i ukazivanja, kada je kažiprst podignut. Koristili su je antički govornici da bi privukli pažnju slušalaca.

U antičkom svetu podignuta dva prsta, kažiprst i srednji prst, označavala je direktno obraćanje govornika.

Podignute prste, tako da se domali jedini blago spušta ka palcu, često se da videti i prilikom svešteničke službe i predstavlja blagosiljanje. Prsti desne ruke su u obliku slova I i H, Isus Hristos na grćkom i crkveno-slovenskom - blagosiljanje Spasiteljevim imenom.

Otvoren dlan naspram neke druge osobe označava iskrenost i poverenje. Na ikonama se tako izobražavaju prepodobni. Otvoren dlan ukazuje na odsustvo lukavstva i zlih namera, na častnost i čistoću misli.

Stiže i do onoga što se naziva "orante", jedne od najdrevnijih gestikulacija u molitvi na kojoj su oba dlana okrenuta napred i jasno vidljiva.

A prekrštene ruke tako da su dlanovi okrenuti ka svecu, pedstavlja njegov život koji je prošao krstonošni znak, odnosno posebnu životnu teškoću. A ista gestikulacija znači i vernost Hristu.

Kada je ruka na srcu - to ukazuje da je svetac dostigao molitvu srca.