Miloš Nedeljkov, poznatiji na mrežama kao Balkandad (Tata sa Balkana) već dugo je prava viralna senzacija u Australiji. Njega prati 4 miliona ljudi, poklonika Balkana.

Na duhovit način on ne samo strancima već i nama samima pokazuje naše običaje, naš humor i način života, svadbe, trpezu, domaća jela, kako odgajamo decu, kako kiselimo kupus, ko smo i odakle smo i iz kako lepih predela potičemo.

Velika popularnost dovela ga je i na jednu od tamošnjih televizija - australijski Kanal 7, koji ima izuzetno gledanu emisiju o kuvanju. Upravo je na tom kanalu svetu pokazao kako mi to kiselimo kupus i spremamo sarmu!

Ultra popularni influenser u šaljivim videima oponaša tipičnog balkanskog oca. Iz Novog Sada kao dete seli se još u ranom detinjstvu s porodicom na Novi Zeland, gde je odrastao i školovao se. Nakon toga, seli se u Australiju zbog svoje karijere i tamo ostaje četiri godine.

U međuvremenu vratio se kući u Srbiju kako bi kao Balkandad svetu pokazao kako Balkan ima prelepu kulturu, hranu, humor, prirodu i tradiciju. Svojevremeno, u razgovoru za magazin Azra.ba otkrio je mnogo toga o sebi.

- Iako sam odrastao na Novom Zelandu, odgajala su me dva vrlo tipična balkanska roditelja. Još od malih nogu osećao sam jaku vezu sa svojim nasleđem i uvek sam bio ponosan na svoju kulturu – rekao je Miloš tada.

Kako je sve počelo

- Tokom pandemije bio sam privremeno otpušten sa posla, gde sam ponovo uskoro primljen, ali za to vreme nisam imao šta da radim i moj prijatelj kome sam ionako slao smešne video-snimke mi je rekao da treba da otvorim TikTok nalog. U isto vreme, moj brat mi je takođe govorio da treba, pa sam odlučio da počnem. Ukratko, počeo sam s američkim humorom, a onda sam shvatio da postoji jaz za balkanskim humorom. Bilo je mnogo lakše doći do ideja za balkanski humor, jer sam kao Srbin koji živi na Novom Zelandu imao mnogo smešnih situacija s mojim roditeljima. Počeo sam da pravim sve vrste sadržaja koji se odnose na balkanski humor, redovno snimajući spotove s balkanskim likom mame ili tate. Međutim, video sam naloge drugih ljudi koji su se samo fokusirali na jedan stil lika, otac ili majka, pa sam testirao tu strategiju i moj nalog je eksplodirao. Pošto sam to shvatio, odlučio sam da se držim lika „Balkan dad,“, a ostalo je istorija.

– Moj cilj je da osvetlim Balkan i pokažem svetu ko smo i šta imamo da ponudimo. Trenutno je najbolji način na koji se Balkan promoviše na međunarodnom nivou kroz poznate sportiste ili filmove. Međutim, i u tim situacijama sportista ili glumac je poznat po tome što je iz Srbije, Bosne, Hrvatske, ali to je sve što znaju. Retko čujete da neko kaže „Znam Đokovića! On dolazi iz Srbije, gde prave ukusan burek, ćevapi, gde se igra kolo“. Dakle, svojim radom i mojim nastojanjima, ako mogu da osvetlim ne samo samo ime zemlje nego i kulturu, hranu, ljude, pejzaže, postići ću svoj cilj.

- A moj sekundarni cilj je da vratim ljude njihovom poreklu i kulturi. Prati me mnogo Balkanaca koji su ili otišli kao mladi ili su rođeni u drugoj zemlji. Na moje iznenađenje, ne nastavljaju svi balkanski roditelji balkanskim putevima kada odvode svoju decu u inostranstvo, ali ne mogu da izvuku Balkan iz sebe. Vidim ovo kada mi deca šalju poruke da su njihovi tata ili mama baš kao video-snimci koje snimam.

- Druga stvar je da li roditelji žele da uče svoju decu o kulturi ili ne, tinejdžeri ili odrasli se osećaju kao da pripadaju negde drugde zbog čega je gledanje mojih video-snimaka za njih toliko zadovoljavajuće, jer uče da kuvaju, uče o kulturi i šta znači biti Balkanac.

Prvi susret Australijanaca s rasolom

Kako je nastala čuvena izjava "Ma kakav parsley, bre"

– Izreka “Ma kakav peršun, bre” je došla iz snimka na kojem sam reagovao gde je neko napravio sarmu, ali je u mešavinu mesa stavio svež peršun. Moja mama je odlična kuvarica, kao i naši porodični prijatelji i znam da niko ne stavlja svež peršun u mešavinu sarme, oduvek je bilo meso, pirinač, luk i začin i to je to. I ja mrzim peršun od detinjstva pa me duplo više boli kad neko stavi peršun u jugoslovensko jelo, gde mu nije mesto!

- Imam podršku prijatelja i porodice, ali sjajna stvar je što se iskreno smeju mom sadržaju i vole ono što radim.

- Mnogi me prepoznaju u Srbiji, tako da kada snimam u javnosti dobijam mnogo osmeha i zahteva za slikanje. Nikada nisam imao loše iskustvo s publikom ili pratiocima, ako me neko ne poznaje, izgledam kao tipičan balkanski otac, tako da ne dobijam nikakve čudne poglede. Moja filozofija kao influensera je da budem otvoren i topao, jer se mnoga deca i ljudi stide da priđu nekome koga prate, tako da većinu vremena iniciram razgovor ako me neko prepozna. Pa ako me vidite na ulici, slobodno viknite moje ime i dođite da se pozdravite!

Balkandad je i vrlo vešt u kuhinju.

– Najviše zadovoljstva dobijam kuvanjem na otvorenom, tipične „balkandadske“ stvari kao što su kotlić, paprikaš, pasulj, čorba, gulaš, i naravno, roštilj i ražanj, a to i najviše volim da jedem.

