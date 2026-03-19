Za razliku od uređenih banjskih kompleksa, Visočka banja je gotovo netaknuta prirodna oaza. Nalazi se na oko 600 metara nadmorske visine, u uskom kanjonu gde se termalni izvori ulivaju direktno u reku. Upravo taj spoj tople i hladne vode stvara jedinstven prirodni fenomen, kupanje u toploj vodi usred planinske reke, što mnogi posetioci opisuju kao poseban doživljaj.

Termalna voda ove banje potiče iz dubine zemlje i procenjuje se da je stara i do 80.000 godina. Njena temperatura dostiže oko 27 stepeni, a bogata je mineralima poput kalcijuma i magnezijuma. Voda izbija iz stena i rečnog dna u vidu mehurića, stvarajući prirodne bazene koji su dostupni posetiocima bez ikakve naplate.

Šta leči Visočka banja?

Visočka banja, Veliki Rzav Foto: RINA

Iako ne postoji zvanična medicinska ustanova, Visočka banja je poznata po svom blagotvornom dejstvu. Posetioci je najčešće posećuju zbog problema sa reumom, bolovima u zglobovima i kičmi, išijasom, ali i zbog kožnih oboljenja. Postoje i iskustva ljudi koji tvrde da boravak u ovoj vodi pomaže kod problema sa vidom, kao i kod nervnih i srčanih tegoba. Upravo zbog toga, banja ima reputaciju mesta gde se telo i duh oporavljaju u prirodnom okruženju.

Smeštaj u Arilju i Ivanjici

Smeštajni kapaciteti su skromni i uglavnom se svode na privatni smeštaj u okolnim selima, kao i u Arilju i Ivanjici. U samoj banji nema hotela ni velikih turističkih kompleksa, što dodatno doprinosi njenom autentičnom, gotovo divljem karakteru. Cene noćenja kreću se od oko 700 do 1.000 dinara, što ovu destinaciju čini доступnom gotovo svima.

Infrastruktura je minimalna, postoji nekoliko prirodnih bazena i osnovno uređeni prilazi, ali posetioci treba da budu spremni na nešto teži pristup i boravak u prirodi bez luksuza. Upravo to je ono što privlači sve veći broj ljudi, mir, tišina i potpuni beg od urbanog života.

Ovo je "srpski Tajland"

Zbog svoje egzotične lepote i specifičnog ambijenta, Visočka banja je u javnosti već dobila nadimak "srpski Tajland". Netaknuta priroda, čista reka i lekovita voda čine je idealnim izborom za one koji traže alternativu komercijalnim turističkim centrima.