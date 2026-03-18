U vremenu društvenih mreža, lična briga i svakodnevni kontakt ostaju nezamenljivi.

Da li mladi duguju roditeljima brigu u starosti, za Kurir televiziju, govorili su Era Ojdanić, pevač i Snežana Nena Šantić, ekonomista.

- Briga o roditeljima je moralna, lična i zakonska obaveza. Po zakonu, deca su obavezna da se staraju o roditeljima kada oni dođu u stanje bolesti, nemoći ili nemaštine. Zakon jasno propisuje ovu obavezu, ali praksa često pokazuje složeniju situaciju. Preko 16 godina vodim savetovalište kroz koje je prošlo više od 66.000 ljudi, i zaključci sa terena su jasni: roditelji gotovo nikada ne tuže svoju decu zbog nebrige - rekla je Šantić.

Dve strane porodične brige

Šantić je dodala da se porodice razlikuju po tome koliko su složne i spremne da se staraju o roditeljima, pri čemu neki članovi preuzimaju tešku i zahtevnu ulogu neformalnih staratelja.

- U praksi se mogu prepoznati dve kategorije porodica:

1. Složne porodice - pune ljubavi i empatije. Takva deca i unuci brinu o svojim roditeljima, i ovde problemi gotovo i ne postoje.

2. Neformalni staratelji - članovi porodice koji preuzimaju brigu o bolesnim roditeljima u situacijama kada je teško ili nemaju znanja da se adekvatno staraju. Ova grupa najviše strada jer je briga fizički i emotivno zahtevna - objasnila je.

Kućno vaspitanje oblikuje buduću brigu

Ojdanić se nadovezao:

Sve počinje od kućnog vaspitanja - način na koji ste vaspitali svoju decu oblikuje i način na koji će oni vaspitavati svoju decu. Kako seješ, tako i žanješ. Lični primer govori više od reči: kada sam bio u inostranstvu - bilo da je to Evropa, Amerika, Kanada ili Australija - uvek sam zvao svog pokojnog oca Ranisava i majku Radinu. Pitao sam ih kako su, šta rade, da li im je toplo u kući, da li imaju šta da jedu i piju - istakao je Ojdanić.

- Takva svakodnevna briga i pažnja je, zapravo, suština kućnog vaspitanja. Danas su društvene mreže promenile način komunikacije. Iako tehnički olakšavaju kontakt, one često uzimaju mnogo vremena, energije i pažnje, crpeći iz nas emocionalnu snagu, pa se prava briga i posvećenost članovima porodice ponekad gubi - zaključio je.

