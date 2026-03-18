Slušaj vest

Interenet je pun kojekakvih saveta za sve što vam padne na um da potražite, a eksplozijom aplikacija veštačke inteligencije dobija se nepresušni izvor za svaku pomisao koja počinje "kako da...", "zašto je...", "gde da..." i tome slično.

Može da bude od pomoći itekako, ali isto tako i da dovede u zabludu do krajnjih granica i da postane opasno po zdravlje i život, posebno ako se pribegne "onlajn lečenju".

Stres je za mnoge deo svakodnevice

Ako već neko ne može da odoli a da ne proba alternivu za svoju boljku, onda neka to bude nešto sasvim benigno. Recimo, mahanje šakom iznad glave kao da se skuplja nešto i onda to nešto što se sakupi samo se baci. Samir Nikić, koji za sebe tvrdi da leči bioenergijom, kaže da svako sam sebi može da tako pomogne.

- Bruji vam u glavi od stresa, od problema, osećate pritisak i kao da imate hiljadu pčela u glavi. Evo kako ćete na prirodan način svojom energijom osloboditi svoju glavu od tog stresa silnog, od tog tolikog pritiska - govori Samir i demonstrira poteze:

- Na taj način smanjujete energijski potencijal koji je u glavi. Oslobađate taj mentalni sklop od pritiska. Ruka je opuštena, kao da skidate paučinu sa glave. Osetite odmah olakšanje u glavi i rasterećenje.

Ovako što barem ne može naškoditi, a kako će na to gledati ukućani ili pak prolaznici ako se "trljanje kroz vazduh" radi u parku i kolege ukoliko se na ovaj način neko "oslobađa" stresa na poslu - to već ne možemo da predvidimo.