Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će u narednoj školskoj godini biti uvedeni novi profili i zanimanja u srednjem stručnom obrazovanju i to iz oblasti šumarstva, mašinstva, elektrotehnike i vinarske industrije.

Stanković je rekao da je Plan upisa za školsku 2026/2027. godinu u završnoj fazi i da će do početka maja biti poznata ponuda obrazovnih profila i broj učenika i odeljenja po opštinama i školama. Kada je reč o zanimanjima koja će biti uvedena, naveo je da do sada nisu bila zastupljena u srednjem obrazovanju.

- Reč je o profilu iz domena vinarske industrije koja postaje sve atraktivnija poslednjih godina - Tehničar vitikulture i enologije. Uvodimo i nove obrazovne profile iz oblasti šumarstva - šumar rasadničar, elektrotehnike - tehničar obnovljivih izvora energije i mašinstva - mehaničar motornih vozila - rekao je Stanković tokom posete Tehničkoj školi u Majdanpeku.

Koji novi smerovi bi mogli da budu uvedeni: Šumar rasadničar

Tehničar obnovljivih izvora energije

Mehaničar motornih vozila

Tehničar vitikulture i enologije

Elektrotehničar energetike (razmatra se kao moguć novi profil na inicijativu lokalne zajednice u Majdanpeku) Poboljšanje u medicinskim školama

Naveo je da su osavremenjena i tri obrazovna profila iz zdravstva koja su u ponudi - medicinska sestra vaspitač, ginekološko akušerska sestra i pedijatrijska sestra tehničar, kao i profili u oblasti građevine i arhitekture u domenu zelene tranzicije i novih eko standarda.

Stanković je dodao da je u tekućoj školskoj godini već započeta realizacija 34 novih planova i programa nastave i učenja za obrazovne profile srednjeg stručnog obrazovanja u različitim područjima rada.

- Fokus je na učenju i funkcionalnom znanju koje učenici tokom obrazovanja stiču i koje je primenjivo na tržištu rada - rekao je Stanković, a preneo Blic pisanje Tanjuga.

Naglasio je da je nakon poslednjih inoviranja programa nastave i učenja za narednu školsku godinu i nekoliko godina reforme Srbija dostigla nivo da su svi obrazovni profili u srednjim stručnim školama zasnovani na standardu kvalifikacija koji upućuje na znanja i veštine potrebne za dobro obavljanje posla za koji se školuju.

Ministar je naglasio da proces inoviranja i uvođenja novih obrazovnih profila nije završen i da će biti nastavljen jer se, kako je naveo, potrebe tržišta rada menjaju usled razvoja novih tehnologija i nauke.

Politika upisa u srednju školu prati lokalne, regionalne i globalne promene na tržištu rada, zbog toga se u planiranju polazi od predloga škola i lokalnih samouprava, jer je to najbolji put da se odgovori na potrebe lokalnih privreda i nađe dobar balans između onoga što su potrebe tržišta rada i interesovanja učenika.

O potrebama za novim smerovima

Stanković je rekao da u Majdanpeku 99 učenika završava osnovnu školu i da će za sve njih biti dovoljno mesta u srednjim školama.

- Takođe, škola i lokalna samouprava iskazale su potrebu da se uvede novi obrazovni profil- Elektrotehničar energetike. Sagledaćemo ovaj zahtev, za koji verujem da je opravdan i odražava realne potrebe tržišta rada - rekao je ministar.

Stanković je obišao učenike na praktičnoj nastavi koji su radili na CNC mašini koju je Tehničkoj školi u Majdanpeku donirala kompanija Ziđing.

- Stručni kadar važan je za kompaniju Ziđing, kao za druga preduzeća. Zato je ova simbioza i saradnja upravo ono što bi srednje stručno obrazovanje trebalo da bude i što jeste - odgovor na potrebe privrede, kako bi mladi imali osnov da rade i žive od svog rada i ostvare svoje ambicije, ali i da svojom radom doprinesu razvoju kompanije i privrede u svojoj sredini - istakao je ministar.

Kurir.rs/ Blic