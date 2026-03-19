U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo, sa temperaturama od 2 do 15 stepeni, najnovija je vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni, uveče u slabljenju.

U Beogradu će posle pretežno sunčanog jutra, u toku dana biti promenljivo oblačno uz slab i umeren, istočni i severoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekuje se nešto povolјnija biometeorološka situacija. Izvestan oprez se i dalјe savetuje cerebrovaskularnim i psihičkim bolesnicima. Pospanost, razdražlјivost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju.

Petak

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od -1 do 4 stepena, a najviša od 10 do 14 stepeni.

Subota

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 11 do 14 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša od 11 do 15 stepeni.

U narednih nedelju dana zadržaće se umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature do 16 stepeni.

Ristić: Nova tura snega krajem marta

Prema prognozi Ivana Ristića u narednim danima biće suvo vreme i male su šanse za padavine.

- Svežije će biti nego prethodne nedelje. Temperatura će u nižim predelima biti između 10 i 15 stepeni. Na Kopaoniku će biti oko nule, tako da će se sneg zadržati i narednih dana - kazao je Ristić za Blic.

Ističe da danas na planinama prestaju padavine, ali da nas čeka nova tura snega.

- Prestaju padavine, a onda ide opet malo suvlji period i sledeće nedelje bi temperatura malo trebalo da poraste. A onda u drugoj polovini sledeće nedelje, znači krajem marta očekujemo nove snežne padavine. I kiša se očekuje u nižim predelima - rekao je Ristić.