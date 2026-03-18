Učenici su kroz svoje radove pokazali da bezbedan internet znači odgovorno, solidarno i promišljeno korišćenje tehnologije.

Najuspešniji radovi o digitalnoj bezbednosti predstavljeni su i nagrađeni u okviru projekta "Smanjenje digitalnog jaza i unapređenje digitalne bezbednosti učenika".

Projekat zajednički sprovode UNICEF u Srbiji, Ministarstvo prosvete i Centar za obrazovne politike, uz podršku kompanije Yettel.

Na događaju su predstavljeni radovi učenika i iskustva škola koje aktivno rade na unapređenju digitalne bezbednosti.

Učenici su kroz svoje inicijative pokazali da mogu da prepoznaju rizike i doprinesu bezbednijem digitalnom okruženju u svojim školama.

Tokom dvogodišnjeg projekta, učenici iz 30 osnovnih škola razvijali su znanja i veštine za bezbedno i odgovorno korišćenje interneta kroz vršnjačko učenje i kreiranje praktičnih digitalnih alata.

Foto: UNICEF Srbija/2023/Živojinović

Istovremeno, nastavnici i roditelji su dodatno osnaženi kroz vodiče za digitalnu pismenost kako bi pružili podršku deci u digitalnom okruženju.

Projektom je obuhvaćeno više od 5.700 dece, preko 120 nastavnika i oko 950 roditelja.

Bezbedno digitalno okruženje omogućava deci da uče, razvijaju se i budu zaštićena. Zato je važno ulagati u digitalnu pismenost i bezbednost dece, kao i u smanjenje digitalnih nejednakosti kroz bolju povezanost škola i pristup digitalnim resursima.

"Digitalne veštine danas su osnov za učenje, bezbednost i ravnopravno učešće dece u društvu. Zajedno sa Ministarstvom prosvete i kompanijom Yettel, podržavamo škole, nastavnike i porodice da deci obezbede znanja i podršku koja su im potrebna da bezbedno i odgovorno koriste internet. Posebno je važno što su sami učenici pokazali da mogu da prepoznaju rizike i da aktivno doprinose stvaranju sigurnijeg digitalnog okruženja za sve", izjavila je Karol Vinjo, zamenica direktorke UNICEF-a u Srbiji.

Dugoročna partnerstva sa privatnim sektorom ključna su za širenje pristupa digitalnim veštinama i bezbednom internetu za svako dete.

"Yettel i UNICEF su partneri na temi digitalne pismenosti i bezbednog ponašanja na internetu već 14 godina, od 2012, a samo na ovom projektu u protekle dve godine, ostvarili smo izvanredne rezultate. Posebno smo ponosni na učenike, čiji su radovi pokazali ne samo da su usvojili nova znanja, već da su ih i preneli svojim vršnjacima. Inspirisali su druge da se zainteresuju i aktivno doprinesu stvaranju bezbednijeg onlajn okruženja", kaže Milica Begenišić, ESG menadžer u Yettelu.