Horor kod Aleksinca! Dečak (14) tražio komšijskog psa, pa u bunaru zatekao jeziv prizor: Nađeno 7 leševa, celo selo u strahu - vodu ne smeju da piju!
Jeziv prizor zatekao je meštane u ponedeljak u selu Tešica kod Aleksinca, kada su u bunaru iz kojeg se snabdeva gotovo celo selo pronađeni leševi šest ili sedam pasa, za koje se sumnja da su otrovani. Da tragedija bude još veća, prizor je prvi ugledao četrnaestogodišnji dečak, koji je krenuo u potragu za nestalim psom svog komšije.
- Pre tri-četiri dana meštani su počeli da primećuju da im psi nestaju. I mog psa nije bilo. Tražio sam ga i dozivao, ali bez uspeha. Komšija, dečak od 14 godina, ponudio se da pomogne. Obilazio je selo i dozivao ga, a potom ušao u napušteno dvorište gde se nalazi bunar - priča za Kurir Nikola Radojković (21), jedan od meštana.
Dečak nije mogao ni da nasluti kakav će prizor zateći.
- Primetio je roj mušica iznad bunara. Kada se nagnuo da vidi o čemu je reč, doživeo je šok - unutra je bilo šest ili sedam uginulih pasa - dodaje Radojković.
Dečak je odmah obavestio komšije. Nikola i njegov brat ubrzo su stigli do bunara, a za njima i drugi meštani.
- Jedan komšija je prepoznao svoja dva psa. Nismo mogli da verujemo šta gledamo - kaže on.
Košmar se, međutim, tu nije završio. Istog dana, nešto kasnije, Nikola je na tavanu svoje kuće pronašao još jednog uginulog psa.
- Jedna komšinica je pronašla svog psa u dvorištu, druga pored puta. Ukupno je, za nekoliko dana, stradalo 11 ili 12 pasa - navodi Radojković.
Meštani su odmah obavestili policiju, a najveću zabrinutost izazvala je mogućnost da je bunarska voda zagađena.
- Policija je u utorak izašla na teren, a potom su došli i vatrogasci koji su pokušali da izvuku leševe. Oko 80 odsto sela koristi vodu iz tog bunara. Već nekoliko dana je preventivno ne koristimo i čekamo rezultate i uputstva nadležnih - kaže Radojković.
Prema nezvaničnim saznanjima, komunalna inspekcija je obavila uviđaj, sačinila zapisnik i prosledila slučaj nadležnom tužilaštvu.
Direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac, Darko Filipović, izjavio je da preduzeće reaguje po nalogu nadležnih institucija.
- Za sada nismo dobili nalog, ali smo spremni da sprovedemo sve potrebne mere ukoliko to bude zatraženo - rekao je Filipović.
Meštani sumnjaju da iza trovanja stoji osoba iz sela koja je i ranije pretila da će baciti otrov jer joj psi napadaju stoku i živinu.
- Verujemo da je otrov bacan uz put, verovatno u hrani poput salame. Moguće je da je najveća količina bila u blizini njene kuće, gde su životinje i stradale, a da su potom bačene u bunar kako bi se prikrili tragovi - kaže Radojković.