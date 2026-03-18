Beograđanka Ivana Vasić je bežeći od rata na Bliskom istoku vozila 3.000 kilometara i za tri dana iz Iraka kolima stigla u Beograd.

- Kad su avioni leteli iznad moje zgrade odlučila sam da odem, kaže Vasićeva i dodaje da je sve podsetilo na iskustvo iz 1999. i bombardovanja Srbije: "Psi su mi čuvali strah tokom puta ka Beogradu, oni su uvek tu da me podrže", kaže Ivana, inače po profesiji fitnes trener.

Ivana Vasić već osam godina živi i radi u Erbilu — glavnom gradu iračkog Kurdistana koji se nalazi na severu zemlje. To pogranično područje je poslednjih godina često pogođeno napadima i tenzijama.

Upravo zbog pogoršanja te bezbednosne situacije i straha za sopstveni život krenula je sama sa dva psa na putovanje ka Beogradu. Fitnes trener Ivana Vasić rekla je za RTS da se čuje sa klijentima koji žive u Iraku i da se stanje malo pogoršalo od trenutka kada je otišla iz Iraka.

- Klijenti mi pišu da projektili padaju po zgradama, nije bezbedno. Dok sam bila tamo čula sam zvuke aviona iznad svoje zgrade, to me trigerovalo da krenem ka Beogradu - rekla je Vasićeva.

Beograđanka Ivana Vasić bežeći iz Iraka prešla 3.000 km sa dva psa do Beograda

Prema njenim rečima, u Iraku nema sistema obaveštavanja građana šta će biti gađano i ne zna se kad će da gađaju, tako da poslednjih dana nije izlazila iz stana, niti se družila sa prijateljima u kafićima.

Ivana Vasić je ispričala da se i ranije dešavalo da gađaju aerodrom, ali se nekako znalo da će biti gađan. Istakla je da je ona kao i mnogi stranci u Erbilu živela u okolini aerodroma, ali da bez obzira na povremena gađanja nikad do sada nije osetila da treba da ode odatle.

- Sada je bila velika razlika. Podsetilo me na iskustvo iz 1999. Živim sama sa dve kuce - kaže Vasićeva i ističe da su stranci bili mnogo uplašeniji od lokalnog stanovništva.

- Lokalno stanovništvo nije bilo uplašeno, pitali su me zašto ideš. Ja sam odgovarala padaju bombe. Oni kažu to je normalno, padaju bombe pored tebe, neće tebe da pogode - napomenula je fitnes trener.

Život i izazovi u Iraku

Kako je rekla, pre osam godina u Erbilu je otvorena etno teretana i osam Srba je otišlo tamo da živi i radi, međutim, za vreme korone svi sem nje i još jedne devojke su se vratili u Srbiju.

- Izgubila sam posao i ostala u nepoznatom gradu. Živela sam sa arapskom porodicom pa nisam morala da plaćam stan - kaže Vasićeva.

Prema njenim rečima, sam grad Erbil je najstariji grad na svetu i veoma je lep za život.

- Moj otac je rekao kad je bio kod mene da je energija grada posebna. Miran je i porodičan grad, lepo se zarađuje. Jedna srpska porodica sa troje dece živi tamo. Oni su trenutno u Srbiji, ali ako se smiri situacija i oni će se vratiti - kaže sagovornica.

Strah i povratak u Beograd

Ivana je opisala kako se osećala kad je napustila grad i dok je vozila ka Beogradu.

- Ostavljam osam godina iza sebe, ostavljam ljude sa kojima sam kao porodica i sada krećem u novi život. Volela bih nešto iz prošlosti da zadržim - kaže Vasićeva i ističe da su joj psi "držali strah" dok je vozila po 1.000 kilometra dnevno.

Kako je rekla, prolazila je pored granice Irak-Sirija-Turska, baš u danu kad su rekli da će da gađaju taj deo

- Dosta su mi pomagali ljudi tokom puta kada vide da imam srpski pasoš, a vozim iračke tablice. Pitaju me šta ću tu i pomagali su mi - kaže Vasićeva i dodaje da je posebno osećala strah tokom noći.

Prema njenim rečima, kad je izašla iz Iraka osetila se sigurnom.

- Imam sebe i biram da budem bezbedna. Čovek kad se susretne sa strahom poraste. Mnogo sam porasla posle ovog. Mislim da će biti nastavak priče, došla sam njihovim kolima, ne mogu ovde da ih prodam, moram da odem da bar razdužim stan - objasnila je Vasićeva.

Napomenula je da i dalje radi onlajn i da je u kontaktu sa klijentima iz Iraka. Jedna od njih joj je jutros baš rekla da su gađali pored njene kuće i da se mnogo uplašila.