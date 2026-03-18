Patrijarh srpski Porfirije uputio je saučešće Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi i narodu te zemlje povodom smrti patrijarha Tbilisija i sve Gruzije, Ilije.

Porfirije je u saučešću naveo da je patrijarh Ilija bio "istinski apostol, čuvar crkvenog poretka i predanja, ali i lik moralnog oslonca njegovih saplemenika, koji je u složenim istorijskim okolnostima doprineo duhovnoj obnovi, jačanju crkvenog života, očuvanju identiteta i tradicionalnih vrednosti pravoslavnog gruzijskog naroda".

Patrijarh sve Gruzije Ilija preminuo je 17. marta u Tbilisiju u 94. godini.

