Porfirije uputio saučešće zbog smrti gruzijskog patrijarha Ilije: "Bio je istinski apostol, čuvar crkvenog poretka i predanja"
Patrijarh srpski Porfirije uputio je saučešće Gruzijskoj pravoslavnoj crkvi i narodu te zemlje povodom smrti patrijarha Tbilisija i sve Gruzije, Ilije.
Porfirije je u saučešću naveo da je patrijarh Ilija bio "istinski apostol, čuvar crkvenog poretka i predanja, ali i lik moralnog oslonca njegovih saplemenika, koji je u složenim istorijskim okolnostima doprineo duhovnoj obnovi, jačanju crkvenog života, očuvanju identiteta i tradicionalnih vrednosti pravoslavnog gruzijskog naroda".
Patrijarh sve Gruzije Ilija preminuo je 17. marta u Tbilisiju u 94. godini.
