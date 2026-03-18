Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nastavilo je danas evakuaciju srpskih građana iz ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka, kojom je predviđeno da iz Rijada bude evakuisano oko 250 državljana Srbije koji su se po izbijanju sukoba zatekli u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Damjan Jović, koji koordinira ovom operacijom, naveo je da su predstavnici Ministarstva spoljnih poslova stigli u Rijad odakle se planira dalja evakuacija i dodao da je predviđeno da tokom noći i narednog dana budu evakuisani državljani Srbije koji su se u trenutku izbijanja sukoba zatekli u ovim zemljama.

Ukazao je na to da je operacija izuzetno zahtevna kako u logističkom, tako i u materijalnom smislu, budući da se evakuacija sprovodi iz više država, uz organizovan transport do Dohe, odakle će građani biti prebačeni za Beograd.

Dodao je da nacionalna aviokompanija „Er Srbija“ nije u mogućnosti da leti ka ovoj zoni zbog nemogućnosti obezbeđivanja osiguranja i da je Vlada Srbije obezbedila čarter let kompanije „Katar ervejz“ za povratak građana u zemlju.

Prema njegovim rečima, tokom noći predviđeno je više sati putovanja kroz saudijsku pustinju, nakon čega će se na granici sa Katarom sresti sa grupama koje pristižu iz Kuvajta i Bahreina, a potom zajedno nastaviti ka aerodromu u Dohi, odakle se u poslepodnevnim časovima očekuje let za Beograd.

Jović je istakao da su diplomatsko-konzularna predstavništva Srbije u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru i Saudijskoj Arabiji prethodnih dana neprekidno radila na evidentiranju građana koji žele da napuste ove zemlje, pohvalivši njihovu posvećenost i profesionalizam.

Poručujući da Srbija brine o svojim građanima, naglasio je da, iako je reč o finansijski zahtevnoj operaciji u kojoj je do sada angažovano više državnih resursa, Vlada Srbije živote i bezbednost svojih građana tretira kao apsolutni prioritet.