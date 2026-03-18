Otkriveno ko je otrovao, a potom bacio pse u bunar: Oglasila se policija o užasu kod Aleksinca
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv J. V. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.
Ona se sumnjiči da tokom protekle nedelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, u jednom napuštenom placu zatrovanom hranom otrovala više pasa lutalica i bacila ih u bunar, saopštio je MUP.
Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.
Kako je Kurir pisao, jeziv prizor otkrio je dečak dok je tražio svog psa, a sve detalje ovog slučaja koji je uznemirio meštane čitajte u posebnoj vesti.
