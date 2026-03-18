Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneće krivičnu prijavu protiv J. V. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Ona se sumnjiči da tokom protekle nedelje, u selu Tešica u okolini Aleksinca, u jednom napuštenom placu zatrovanom hranom otrovala više pasa lutalica i bacila ih u bunar, saopštio je MUP.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Kako je Kurir pisao, jeziv prizor otkrio je dečak dok je tražio svog psa, a sve detalje ovog slučaja koji je uznemirio meštane čitajte u posebnoj vesti.

