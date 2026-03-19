AMSS upozorava vozače: U jutarnjim i večernjim satima oprez zbog magle i poledice
U jutarnjim i večernjim satima potreban je dodatni oprez zbog moguće magle i poledice, saopštio je danas Auto moto savez Srbije (AMSS).
Pojačan vetar, kao i strujanje hladnog i vlažnog vazduha, naročito na mostovima i planinskim prevojima, mogu stvoriti uslove za nastanak poledice.
Kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju se oko četiri sata, a na prelazu Batrovci oko tri.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na naplatnim rampama na auto-putevima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
