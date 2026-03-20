Jedan roditelj ostaje sam da nosi i trošak i teret, dok dete vrlo rano uči šta znači kada odrasli ne ispune ni osnovnu obavezu.

Uvođenje Alimentacionog fonda predstavlja značajnu promenu u praksi. Država je prvi put sistemski rekla da dete ne sme da čeka nečiju volju, izgovor ili osvetu bivšeg partnera. Zakon je usvojen 16. juna prošle godine, a primena je počela u avgustu. Do kraja februara ove godine pomoć je stigla stotinama dece, u ukupnom iznosu od oko 21 milion dinara.

Ministarka Jelena Žarić-Kovačević istakla je da alimentacija nije pomoć bivšoj supruzi ili supružniku, već nedvosmisleno pravo deteta.

Koliko samohranim roditeljima znači kada država preuzme odgovornost, kako se uopšte određuje visina alimentacije i šta zakon predviđa za one koji izbegavaju da plate ono što duguju sopstvenom detetu, za Kurir televiziju govorili su Dragan Lazarević, samohrani otac, Radoš Pejović, državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju i Nemanja Milošević, advokat.

Dragan Lazarević, samohrani otac kaže da je sam sa sinom ostao kada je on još bio u pelenama.

- Pa ja sam ostao sam sa njim, imao je dve i po godine i još je bio u pelenama. Nije imao ko da brine o njemu, pa nisam mogao ni da idem na posao, iako sam imao mogućnost. Bio sam sam u kući, bez ikoga ko bi pomogao. Polako sam se oslanjao na prijatelje i komšije. Našao se jedan komšija, koji nam je bio kao brat - bez njega bi nam bilo još teže - rekao je Lazarević.

Borba za opstanak i samostalnost

Lazarević je opisao kako se godinama sam snalazio za porodicu, radeći od kuće, dok su prve godine bile najteže za njega i dete.

- Morao sam da prodam auto i organizujem posao od kuće - počeo da radim uslužno pečenje, tako je počeo da dolazi neki dinar. Plaćali smo komunalije, struju, šparali koliko smo mogli. Sada smo, ipak, na nogama. Trajalo je šest godina - od kada je imao dve i po do sada. Prve tri godine bile su najteže, nisam mogao da mu objasnim sve, a imao je puno pitanja. Majka je povremeno dolazila, ali kad je bio mali, brzo je zaboravljao - kaže on.

Za Alimentacioni fond saznao preko govora predsednika Vučića

Kako je Dragan rekao za Alimentacioni fond je saznao gledajući predsednika Aleksandra Vučića, koji je najavljivao tu meru.

- Ja sam predsednika čuo slučajno na televiziji da je Alimentacioni fond i za samohrane očeve i da će se država založiti i za očeve. Ja sam do tada mislio da uopšte nemam pravo na to. Kada sam to čuo, konsultovao sam se sa advokatom. Podneli smo zahtev i mesec i po - dva nakon toga, dobio sam prvu uplatu. Do sada sam primio tri ili četiri uplate. Sada vidim da država radi nešto po tom pitanju i da imam neku sigurnost! Zatim su me zvali iz fonda zbog dečjeg dodatka, koji ja nisam primao do tada. Oni su me pozvali da donesem neka dokumenta i sada ih nosim da bi dobio i dečji dodatak - kaže Dragan.

"Ovo mi je mnogo olakšalo život" I samohrana majka Miljana Džinić uključila se u program Kurir televizije gde je podelila svoje iskustvo sa korišćenjem Alimentacionog fonda.

- Meni je mnogo olakšalo život. Zahtev sam podnela 1. septembra, 20. oktobra sam dobila. Čekala sam samo mesec i po dana. Pomoglo mi je što imam neku sigurnost i bezbednost. Država je uz nas, samohrane majke, i mislim da je to nešto najbolje što je moglo da se desi - kaže Miljana.

Kako ističe, razvela se 2018. godine, kada joj je ćerka imala samo 18 meseci.

- Od 2018. do 2020. bivši suprug je samo jednom uplatio 5.000 dinara, dok ga ja nisam prvi put tužila. Dok je bio zaposlen izvršitelj mu je skidao 100 evra mesečno od plate. Baš danas mi je legla uplata iz Alimentaciong fonda i meni je to sigurica zato što mogu Anđeli (ćerki) da kupim nešto, gde mogu da obezbedim bar jedan račun da platim sigurno. Meni to znači. Mogu njoj da priuštim nešto, mogu na to da računam. Kao samohrani roditelj u svemu sam sama. Svi koji prolaze kao ja treba da pokrenu ovaj postupak, jer ovo sve radi, sve funlcioniše! Ovo nisu ni moje pare, niti mog bivšeg supruga, već pare deteta! I svaka majka treba da se bori da dete ima neku sigurnost i budućnosti - rekla je Miljana.

Uvođenje Alimentacionog fonda

Radoš Pejović državni sekretar u Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju objašnjava da zakon donet u junu i omogućava da fond isplaćuje sredstva direktno detetu, a postupak počinje sudskom izvršnom presudom i predlogom za njeno sprovođenje.

- Na inicijativu predsednika u junu je donet zakon o Alimentacionom fondu, a prva isplata je izvršena u avgustu. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju upravlja fondom i isplaćuje sredstva direktno detetu ili osobi kojoj je pomoć neophodna. Alimentacioni fond funkcioniše po jasnom postupku: sud donosi izvršnu presudu o alimentaciji, a izvršni poverilac ili zakonski zastupnik podnosi predlog sudu za njeno izvršenje - kaže Pejović i dodaje:

- Sud zatim prosleđuje dokumentaciju javnom izvršitelju, koji ima 60 dana da pokuša naplatu od dužnika. Ako izvršitelj ne uspe u tom roku, dokumentacija se upućuje Ministarstvu, koje izdaje rešenje i vrši isplatu alimentacije iz fonda - objasnio je.

Pravo i obaveza roditelja

Advokad Nemanja Milošević ističe da je izdržavanje dece obaveza roditelja, a sud pri odlučivanju uzima u obzir potrebe deteta prema njegovom uzrastu.

- Izdržavanje dece u našem pravnom sistemu predstavlja sastavni deo roditeljskog prava i obaveze. Roditelji su dužni da obezbede sredstva za izdržavanje svoje dece, i od toga se ne može pobeći. Prilikom sudskog odlučivanja sud uzima u obzir potrebe deteta, koje zavise od njegovog uzrasta - rekao je Milošević i dodao:

- To obuhvata troškove školovanja ili predškolskih ustanova, hranu, osnovno izdržavanje, zdravstvenu negu i aktivnosti van nastave. Istovremeno, sud procenjuje i prihode roditelja koji treba da izdržava dete, kao i opšte potrebe njegove porodice, kako bi visina izdržavanja bila pravedno određena - zaključio je Milošević za Kurir televiziju.

