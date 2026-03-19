Srbija nastavlja svoj neverovatan uspon na globalnoj mapi sreće! Prema najnovijem Izveštaju o svetskoj sreći (World Happiness Report), koji objavljuje Centar za istraživanje blagostanja Univerziteta u Oksfordu, naša zemlja je zauzela visoko 30. mesto od ukupno 147 država sveta.

Ovo je ujedno i najbolji plasman Srbije u istoriji otkako se sprovodi ovo istraživanje.

Da podsetimo, 2011. godine bili smo, maltene, na dnu liste (118. mesto), dok smo 2013. godine zauzimali 106. poziciju. Za samo jednu deceniju, Srbija je uspela da preskoči oko 80 mesta!

Prošle godine Srbija je zauzela 31. mesto.

Srbi šampioni u solidarnosti

Godine 2011. Srbija je bila na čak 118. mestu. Foto: Shutterstock

Ono što posebno upada u oči jeste podatak da je Srbija po društvenoj podršci zauzela neverovatno osmo mesto na svetu!

Ovaj parametar meri odgovor na pitanje: "Ako ste u nevolji, imate li rođake ili prijatelje na koje možete računati?".

Visoka pozicija potvrđuje da su u Srbiji međuljudski odnosi, porodica i prijateljstva i dalje jači nego u većini najbogatijih zemalja sveta.

Dominacija u regionu

Kada pogledamo bivšu Jugoslaviju, Srbija je lider u regionu i jedino je Slovenija bolje rangirana od nas. Posebno je interesantno da smo ostavili Hrvatsku daleko iza sebe, za cak 40 mesta!

Evo kako izgleda tabela u našem komšiluku:

Slovenija - 18. mesto

Srbija - 30. mesto

Bosna i Hercegovina - 47. mesto

Crna Gora - 60. mesto

Hrvatska - 70. mesto

Severna Makedonija - 82. mesto

Ko su najsrećniji, a ko najtužniji na svetu

Titulu najsrećnije zemlje sveta već devetu godinu za redom drži Finska. Iza nje slede Island, Danska, Kostarika i Švedska. Među prvih deset su i Norveška, Holandija, Izrael, Luksemburg i Švajcarska.