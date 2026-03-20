Ako je istekao rok, kazna vam ne gine! Važi samo 5 godina, većina Srba to zaboravi: Kad policija zatraži - panika!
Proleće donosi više policijskih patrola na putevima širom Srbije, a jedna od prvih stvari koju će vam saobraćajci tražiti, pored vozačke i saobraćajne dozvole, jeste komplet prve pomoći. Iako većina vozača misli da je "pokrivena" samim tim što drži kutiju u gepeku, zakon je nemilosrdan - ukoliko je nepotpuna ili joj je istekao rok trajanja od pet godina tretira se isto kao da je uopšte nemate i kazna je 5.000 dinara.
U svakom kompletu prve pomoći, tip B za putnička vozila, ukoliko ste potrošili na primer zavoje, možete ih dokupiti, ali rok trajanja celog kompleta se računa prema najstarijem elementu u kompletu. Svaki ima istaknut rok trajanja na spoljnom pakovanju sterilnih delova (zavoja, gaza i kompresa). Čim i jednom elementu istekne rok, čitav komplet se smatra nevažećim. Razlog je jednostavan - nakon pet godina, sterilni materijali gube svoja svojstva i podložni su propadanju.
Ukoliko vas saobraćajci zaustave i utvrde da vam je prva pomoć istekla ili da je nemate, spremite se za ozbiljne troškove i to za pravna lica od 60.000 do 600.000 dinara, dok odgovorno lice u firmi plaća dodatnih 30.000 do 50.000 dinara.
Proverite da li vaš set sadrži pet komada sterilne komprese od gaze, isto toliko sterilne gaze 1/4m, pa istovetna količina sterilne gaze 1/2m, baš kao i sterilne gaze od 1m. Takođe, i pet komada kaliko zavoja 10cmx5m, zatim kaliko zavoja 8cmx5m, te dva komada lepljivih flastera na koturu 2,5cmx5m i kutiju lepljivog flastera sa jastučićem. U kompletu je obavezno i pet trougla-marama veličine 100x100x140cm, toliko i igala sigurnica, jedne makaze sa zaobljenim vrhom, pet pari rukavica za jednokratnu upotrebu, dva pakovanja pamučne vate od 100gr i nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100ml.
Nemojte dokupljivati samo pojedinačne delove kojima je istekao rok, jer vulkanizeri i prodavnice auto-opreme često nude kompletne nove setove po ceni od 1.500 do 3.500 dinara, što je znatno jeftinije od plaćanja kazne i od toga da stalno morate proveravati da li će uskoro nečemu da istekne rok trajanja.